Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
|03 Nisan 2021 19:59
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Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.
Buna göre, yarın hareket saati Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 10.00, Gökçeada'dan ise saat 08.00 olan seferler iptal edildi.
Diğer seferlerde şu an için aksama bulunmuyor.
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