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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
 03 Nisan 2021 19:59
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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, yarın hareket saati Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 10.00, Gökçeada'dan ise saat 08.00 olan seferler iptal edildi.

Diğer seferlerde şu an için aksama bulunmuyor.
Anadolu Ajansı
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