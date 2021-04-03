1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 bin TL'ye virüsten uzak villa tatili

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, geçen yıl otellerden çok Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki villaları tercih etti.
 03 Nisan 2021 20:34
+Aa- Yazdır
50 bin TL'ye virüsten uzak villa tatili

Koronavirüs öncesinde daha çok muhafazakar tatilcilere hizmet veren villalar ise kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor. Villalar genelde haftalık ya da aylık kiralanıyor. Aynı villayı birbirini tanıyan 2-3 aile tercih edebiliyor. Villaların haftalık fiyatları ise 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.

% 70 DOLULUK

Kalkan bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren şirket yöneticisi Hüseyin Gencer, tatil anlayışının koronavirüs nedeniyle değiştiğini söyledi. Geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade eden Gencer, "Geçen yıla göre bu yıl rezervasyon doluluk oranlarımız yüzde 70'e ulaştı. Sadece yurtdışı pazarıyla ilgili endişemiz var. Bölgeye gelen İngiliz ve Rus turistlerin mutasyon ve koronavirüs durumlarını yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Gelen tatilcilerin geceleme sürelerinin de uzadığını aktaran Gencer, villaların lükslük derecesine göre gecelik fiyatlarının değiştiğini söyledi. Villalarda her türlü konforun düşünüldüğünü de söyleyen Gencer, "Arayanlar temizliği ve ilaçlama hizmetini soruyor. Bahçede vakit geçirecekleri için bahçeyi ve bahçe bakımını soruyor. Gelen her misafirimizin HES kodları ve kimlik kontrolleri yapılıyor" diye konuştu.

TALEP ARTTI

Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, ilçenin bu denli tercih edilmesinden memnun olduğunu söyledi. Turizmin ekonomiye katkısından söz eden Başkan Ulutaş, "İnsanlar kitlesel turizmden kaçmaya başladı. Villa konsepti burada yerleşti. Pandemiyle birlikte talep arttı. Sadece yaz dönemi için değil. Kışın dahi yüzde 50 doluluk var. Gittikçe de artıyor. Yazın yüzde 100 dolu olacağını tahmin ediyorum. Pandemi bitince de bu konseptin devam etmesini dilerim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyaliz hastaları Kovid-19'dan sıkı tedbirle korunuyor
03 Nisan 2021 22:20		 İnşaat şirketini kapatıp keçi çiftliği kurdu
03 Nisan 2021 21:12
Evde sağlık hizmeti ekipleri evlere mutluluk da götürüyor
03 Nisan 2021 20:52		 Onkoloji Uzmanı Yerlikaya: Kanser pandemisi bizi bekliyor
03 Nisan 2021 20:28
Kovid-19'a yakalanan Asliye Ceza Hakimi yaşamını yitirdi
03 Nisan 2021 18:36		 Kısıtlama gününde İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk
03 Nisan 2021 17:46
Kaymakam Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı
03 Nisan 2021 17:43		 Altınlarını satıp kooperatif kurdular, siparişlere yetişemiyorlar
03 Nisan 2021 16:54
Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor
03 Nisan 2021 16:52		 'Sprey aşının kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'
03 Nisan 2021 16:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - 18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor22:29 - İdlib'te çadırda yaşayan Suriyelilere Kızılay'dan briket ev22:20 - Diyaliz hastaları Kovid-19'dan sıkı tedbirle korunuyor22:18 - Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Dijital Hastane' unvanı aldı21:47 - Alkollü doktor ve ilaç mümessili polislere saldırdı: 2 gözaltı21:12 - İnşaat şirketini kapatıp keçi çiftliği kurdu
20:53 - İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi20:52 - Evde sağlık hizmeti ekipleri evlere mutluluk da götürüyor20:48 - Bodrum'a doğal gaz müjdesi20:34 - 50 bin TL'ye virüsten uzak villa tatili20:32 - Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu!20:28 - Onkoloji Uzmanı Yerlikaya: Kanser pandemisi bizi bekliyor
19:59 - Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli19:54 - Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak19:29 - Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!19:09 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı19:02 - Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
18:45 - Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat!
Kaymakam Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olcaytu 1
briket 1
ayferi 1
mazoşist 1
dış kapının mandalı 3
geçimittifakı 2
satın almaktan vazgeçtiklerim 4
benim adım ejder 1
Konjonktür 1
eve tıkıldığımın resmi 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam