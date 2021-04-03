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Evde sağlık hizmeti ekipleri evlere mutluluk da götürüyor

Samsun'da yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan sağlık ekipleri, onların özel günlerini de unutmayarak yanlarına yaş pasta ve küçük hediyelerle gidiyor.
 03 Nisan 2021 20:52
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Evde sağlık hizmeti ekipleri evlere mutluluk da götürüyor

Samsun'da yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan sağlık ekipleri, büyük özveriyle görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilen evde sağlık hizmetinden yaşlı, yatağa bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, demans, parkinson tanılı hastalar, hematolojik/onkolojik hastalık grupları, ameliyat sonrası hekimi tarafından evde takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskinin azaltılmasında büyük katkı sağlayan evde sağlık hizmetleri ekipleri, hastaların özel günlerini de unutmuyor.

Evlere yaş pasta ve küçük hediyelerle giden sağlık ekipleri, hastaları mutlu etmek için aile üyelerinin eğlencelerine de katılıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, evde sağlık hizmeti ile yatağa bağımlı hale gelmiş hastaları evlerinde ziyaret edilerek muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının aile ortamında sağlanması, hasta ve ailelerine sosyal ve psikolojik destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Samsun'da 7 uzman, 14 pratisyen, 3 diş hekimi ve 43 sağlık personeliyle 7 bin 143 kişiye evde sağlık hizmeti verdiklerine anlatan Oruç, "Hasta ve aile bireylerini bütüncül olarak ele alan, ihtiyaçlarını bilimsel gelişmeler ışığında belirleyen ve bireye özgü bakıma odaklı çalışıyoruz. Sorunlara alternatif çözüm yolları bularak hastaların yaşam kalitesini yükselten, kaliteli, güvenebilir sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

Evde sağlık hizmeti alanlar sağlık ekiplerine duacı

Alaçam ilçesine bağlı Karlı köyünde 68 yaşındaki pankreas kanseri hastası eşi Adem Cirtel'in 2 yıldır bakımının yanı sıra evin tüm yükünü üstlenen Ayşe Cirtel, çocukları olmadığı için eşine tek başına baktığını aktardı.

Eşi sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu için komşularına dahi gidemediğini vurgulayan Cirtel, "Damardan beslenmesini sağlıyorum, sürekli yatalak olduğu için vücudundaki ağrıların gitmesi için masajını yapıyorum. Benim çocuğum yok, eşim tek varlığım. Benim yaşantım o, ona severek bakıyorum. En büyük destekçim evde sağlık hizmetleri, bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Adem Cirtel'in kardeşi Ali Kemal Cirtel ise kardeşinin ameliyatın ardından tamamen yatalak hale geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yatalak olması dışında başka bir sıkıntısı yok. Sağ olsunlar, evde sağlık hizmeti veren doktor ve hemşirelerimiz bizi asla yalnız bırakmıyor. Bir telefon etmemizin ardından ambulans gelir, ekipler eve gelir, tedavi eder. Aslında sağlık ekipleriyle aile olduk. Bağlarımız da sonuna kadar devam edecek. Bu dostluklar asla unutulmaz. Evde hizmet almak büyük mutluluk. Hatta sağlıkçı arkadaşlarımız özel günlerimizde de bizleri ziyaret ediyor. Bizim onlara dua etmekten başka desteğimiz yok."

Parkinson hastası 88 yaşındaki Fethiye Öztürk'e evinde bakan kızı Muradiye Anarak da annesinin 6 aydır durumun kötü olduğunu ancak evde sağlık hizmetlerinin evlerine gelmeye başlamasıyla iyiye doğru gittiğini kaydetti.
Akşam
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