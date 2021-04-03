İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
|03 Nisan 2021 20:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|111,26
|Adıyaman
|230,69
|Afyon
|153,21
|Ağrı
|121,96
|Aksaray
|257,91
|Amasya
|370,50
|Ankara
|272,79
|Antalya
|190,44
|Ardahan
|185,11
|Artvin
|164,60
|Aydın
|153,16
|Balıkesir
|430,63
|Bartın
|232,69
|Batman
|57,39
|Bayburt
|244,17
|Bilecik
|340,62
|Bingöl
|124,57
|Bitlis
|47,29
|Bolu
|287,80
|Burdur
|92,85
|Bursa
|260,43
|Çanakkale
|546,77
|Çankırı
|305,57
|Çorum
|322,56
|Denizli
|94,15
|Diyarbakır
|60,05
|Düzce
|217,85
|Edirne
|409,06
|Elazığ
|153,92
|Erzincan
|321,20
|Erzurum
|245,16
|Eskişehir
|358,90
|Gaziantep
|171,86
|Giresun
|503,88
|Gümüşhane
|206,07
|Hakkari
|36,72
|Hatay
|132,95
|Iğdır
|225,52
|Isparta
|157,39
|İstanbul
|591,45
|İzmir
|218,88
|Kahramanmaraş
|112,83
|Karabük
|202,78
|Karaman
|196,53
|Kars
|106,34
|Kastamonu
|453,00
|Kayseri
|315,94
|Kırıkkale
|179,76
|Kırklareli
|518,33
|Kırşehir
|158,00
|Kilis
|385,88
|Kocaeli
|371,11
|Konya
|426,17
|Kütahya
|190,57
|Malatya
|373,87
|Manisa
|139,04
|Mardin
|48,91
|Mersin
|122,17
|Muğla
|146,59
|Muş
|54,49
|Nevşehir
|209,53
|Niğde
|239,18
|Ordu
|459,94
|Osmaniye
|316,47
|Rize
|404,81
|Sakarya
|241,98
|Samsun
|678,72
|Siirt
|50,74
|Sinop
|360,34
|Sivas
|164,97
|Şanlıurfa
|40,70
|Şırnak
|23,43
|Tekirdağ
|409,13
|Tokat
|334,86
|Trabzon
|353,49
|Tunceli
|170,18
|Uşak
|84,72
|Van
|42,55
|Yalova
|564,03
|Yozgat
|234,55
|Zonguldak
|205,85
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