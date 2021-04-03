1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel hali açıklandı.
 03 Nisan 2021 20:53
+Aa- Yazdır
İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde.

İl Adı Sayı
Adana 111,26
Adıyaman 230,69
Afyon 153,21
Ağrı 121,96
Aksaray 257,91
Amasya 370,50
Ankara 272,79
Antalya 190,44
Ardahan 185,11
Artvin 164,60
Aydın 153,16
Balıkesir 430,63
Bartın 232,69
Batman 57,39
Bayburt 244,17
Bilecik 340,62
Bingöl 124,57
Bitlis 47,29
Bolu 287,80
Burdur 92,85
Bursa 260,43
Çanakkale 546,77
Çankırı 305,57
Çorum 322,56
Denizli 94,15
Diyarbakır 60,05
Düzce 217,85
Edirne 409,06
Elazığ 153,92
Erzincan 321,20
Erzurum 245,16
Eskişehir 358,90
Gaziantep 171,86
Giresun 503,88
Gümüşhane 206,07
Hakkari 36,72
Hatay 132,95
Iğdır 225,52
Isparta 157,39
İstanbul 591,45
İzmir 218,88
Kahramanmaraş 112,83
Karabük 202,78
Karaman 196,53
Kars 106,34
Kastamonu 453,00
Kayseri 315,94
Kırıkkale 179,76
Kırklareli 518,33
Kırşehir 158,00
Kilis 385,88
Kocaeli 371,11
Konya 426,17
Kütahya 190,57
Malatya 373,87
Manisa 139,04
Mardin 48,91
Mersin 122,17
Muğla 146,59
Muş 54,49
Nevşehir 209,53
Niğde 239,18
Ordu 459,94
Osmaniye 316,47
Rize 404,81
Sakarya 241,98
Samsun 678,72
Siirt 50,74
Sinop 360,34
Sivas 164,97
Şanlıurfa 40,70
Şırnak 23,43
Tekirdağ 409,13
Tokat 334,86
Trabzon 353,49
Tunceli 170,18
Uşak 84,72
Van 42,55
Yalova 564,03
Yozgat 234,55
Zonguldak 205,85
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'a doğal gaz müjdesi
03 Nisan 2021 20:48		 Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak
03 Nisan 2021 19:54
Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
03 Nisan 2021 19:02		 Bakan Akar: Yunanistan provokatif eylemlere devam ediyor
03 Nisan 2021 16:28
Bakan Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı
03 Nisan 2021 15:34		 '2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak'
03 Nisan 2021 14:32
Rum cemaati temsilcileri, Bakan Akar'ın ziyaretinden memnuniyet duydu
03 Nisan 2021 13:30		 Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevden alındı
03 Nisan 2021 13:29
Ahmet Hakan'dan CHP'ye heykel tavsiyesi
03 Nisan 2021 12:08		 'Cumhur İttifakı'nın gücü yeterli değil, yeni anayasayı birlikte yapacağız'
03 Nisan 2021 11:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - 18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor22:29 - İdlib'te çadırda yaşayan Suriyelilere Kızılay'dan briket ev22:20 - Diyaliz hastaları Kovid-19'dan sıkı tedbirle korunuyor22:18 - Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Dijital Hastane' unvanı aldı21:47 - Alkollü doktor ve ilaç mümessili polislere saldırdı: 2 gözaltı21:12 - İnşaat şirketini kapatıp keçi çiftliği kurdu
20:53 - İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi20:52 - Evde sağlık hizmeti ekipleri evlere mutluluk da götürüyor20:48 - Bodrum'a doğal gaz müjdesi20:34 - 50 bin TL'ye virüsten uzak villa tatili20:32 - Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu!20:28 - Onkoloji Uzmanı Yerlikaya: Kanser pandemisi bizi bekliyor
19:59 - Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli19:54 - Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak19:29 - Facebook çalışanlarının yazışmalarında ortaya çıktı!19:09 - Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı19:02 - Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
18:45 - Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
6 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kadınların videosunu çeken polis memuru açığa alındı
Türkiye Güzeli'nin mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak
2. el otoda satışlar bıçak gibi kesildi
Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat!
Kaymakam Yılmaz Kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Meteorolojinin bölge müdürlükleri 4 nolu CBK'ye eklendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 10
totaliter 1
diza 1
cam güzeli 1
dış kapının mandalı 3
mezura 2
esnek çalışma 1
laf aramızda 1
ekalliyet 1
olcaytu 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam