Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Dijital Hastane' unvanı aldı

"Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviye belgesi verilen hastane, İstanbul'da bu unvana ulaşan ilk sağlık tesisi olurken, Türkiye'nin 4. merkezi olmayı başardı.

Hastaların tüm raporları ve analizlerinin dijital ortamda tutulmasına olanak sağlayan sistem sayesinde, sağlık çalışanlarının hastaya ilişkin tanı ve tedavi uygulamalarında tüm geçmiş tıbbi veri ve dosyalara çok kısa sürede ulaşması sağlanabiliyor.

Sistemde kaydedilen kronik rahatsızlıklar, alerjik gibi özel sağlık bilgileri, ilaç kullanımı, kan sonuçları, yoğun bakım cihazlarındaki verilerle hastanın sağlık güvenliği en üst seviyede korunurken, sağlık çalışanları da karar destek sistemiyle daha hızlı ve kolay şekilde müdahale yapabiliyor. Dijital kayıtlar sayesinde ciddi oranda kağıt tasarrufu da sağlanıyor.

Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Develioğlu, AA muhabirine, HIMSS'in hastanelerdeki süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi, güvenli hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği modellerden olan EMRAM'ın hastanenin en temel biriminden başlayarak yoğun bakım hizmetlerine kadar genişleyen tıbbi verilerin hiç kağıt kullanmadan elektronik ortama güvenli şekilde kaydedilmesini ve bunların sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmasını hedeflediğini söyledi.

Daha önce hastaneye gelen bir kişinin tekrar geldiği zaman tüm dosyasına 5 dakikada ulaşıldığını anlatan Develioğlu, şunları söyledi:

"Sistemin temel hedefi, hasta güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak, çalışanın işini kolaylaştırmak ve istatistiki verilerden oluşan analizlerle daha verimli bir çalışma ortamı, imkanı sağlamak. Hastaya ait kişisel rahatsızlıkları ya da alerji bilgileri, kronik hastalıklar gibi birtakım bilgileri kaydediyoruz. Daha sonrasında hasta ikinci defa geldiğinde bunlardan bahsetmezse bile hekimin karşısına bu bilgi uyarıcı olarak çıkıyor. Örneğin hastanın penisilin alerjisi vardır, hasta bir geldiğinde 'Penisiline karşı alerjim var.' demiştir. Bu mutlaka hastanın dosyasına kaydedilir. Daha sonrasında hekimlerin önüne geldiğinde 'Bu hastanın penisiline karşı alerjisi var, tedavi de bu yönde tercih edilmemelidir.' uyarısı çıkar."

"5 Doğru" ile hatalı ilaç kullanma riski ortadan kalkıyor

Sistemde 5 doğru diye anılan "doğru hasta", "doğru ilaç", "doğru doz", "doğru zaman" ve "doğru veriliş yolu" yönetimiyle ilaç kullanımında güvenliğin maksimum seviyeye çıkarıldığını dile getiren Develioğlu, dijital olarak hastaya tanımlanan ilaçların barkodların okunarak verildiğini ve burada bir hata olduğu zaman da görevlinin uyarıldığını ifade etti.

Develioğlu, ilaç vaktindeki değişiklikten dozuna kadar sistemin adım adım görevli sağlık personelini uyardığını aktardı.

Hastanede hastaların tüm yemek programlarının bir aylık olarak kurguladığına ve yemeğin içerisindeki tuzundan karabiberine kadar bütün detayların belli olduğuna değinen Develioğlu, bunlardan herhangi birisine karşı hastanın alerjisi olduğu zaman da yine hemşire ve diyetisyenin sistem üzerinden uyarıldığını kaydetti.

"Ülkemizin dijital altyapısı adına çok büyük bir başarı"

Develioğlu, EMRAM'ın 1'den 7'ye kadar seviyesinin olduğunu ve her bir üst seviyeye çıkıldığında alt seviyeye ilave kriterlerle en son yedinci seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 2017'de 6. seviyenin alınmasının ardından en üst seviyeye çıkmak için çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Develioğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız yoğun çalışmalarla yedinci seviyeyi 4-5 Mart tarihinde iki gün süren bir denetlemeyle başarmış olduk. Türkiye'de bizimle birlikte 4 hastanemizde seviye 7 mevcut. İstanbul'da ise bunu alan ilk hastaneyiz. Avrupa'da ise tüm ülkeleri göz önüne aldığımızda bu sayı 5. Tüm dünyada ise 190 hastane seviye 7. Bu ülkemizin dijital altyapısı adına gerçekten çok büyük bir başarı. Bu başarının aslında temelinde şunun yattığını söylemekte yarar var. Sağlık Bakanlığımızın başlattığı sağlıkta dijital dönüşüm bugünlere gelmemizde bize güç verdi. Bu aslında bizim dijital altyapımızın ne kadar sağlam olduğunun da bir göstergesi."

Sistem hem kağıt hem zaman tasarrufu sağlıyor

Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Develioğlu, sistem sayesinde hastanenin kağıtsız bir kuruma dönüştüğünü ve bunun ciddi kazanımlar sağladığını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kağıtsız hastaneye dönüşümle sadece acil serviste bir yılda 15 bin liralık bir kağıt tasarrufu sağlandık. Ayrıca 8 saat çalışan bir hekim arkadaş da işlerin dijital olmasından dolayı bir saatlik zaman kazanmış oldu. Bunun yanı sıra hasta dosyaları istenildiği an çok kısa bir süre içerisinde hekimin karşısına çıkabiliyor. Artık eskisi gibi arşivden uzun zamanlar süren hasta dosyası aramalar yapılmıyor. Hekim istediği an hastanın geçmişini görebilmekte. Ayrıca hemşire ve hekim arkadaşlarımın işlerinin son derece kolaylaştırdığını düşünüyorum."