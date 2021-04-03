18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor
|03 Nisan 2021 22:30
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Emet Belediyesi'nde çalışan Hakan-Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül, 24 Aralık 2020 tarihinde ablasının evinden çıktı ardından da sırra kadem bastı. Kayıp başvurusu üzerine Emet Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip, genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı. Aradan 100 gün geçmesine rağmen İrem'den haber alınamadı.
'TEK UMUDUMUZ KIZIMIZA SAĞ SALİM KAVUŞMAK'
Kızlarının hayatından endişe eden anne ve baba, "24 Aralık'tan beri kızımızdan haber alamıyoruz. Canlı mı, değil mi bilmiyoruz. İlçedeki dağlık alanlarda ve çevre illerde aramalar yapılıyor. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak" dediler.
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