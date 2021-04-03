Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. dedi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır.

Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür.