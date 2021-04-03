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Ünlü 'Sürmene pidesi' coğrafi işaretle tescillendi

Trabzon'da salamura edilmiş yöresel peynirin kullanıldığı, hamuru elle daire şeklinde açılan, taş fırında pişirilip, tadıyla farklı bir lezzet sunan ve üretildiği ilçeden adını alarak ün kazanan 'Sürmene pidesi', Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi.
 03 Nisan 2021 22:58
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Ünlü 'Sürmene pidesi' coğrafi işaretle tescillendi

Sürmene ilçesinde, hazırlanan özel hamuru elle daire şeklinde açılan, özellikle salamura edilmiş yöresel peynirlerin kullanıldığı ünlü 'Sürmene pidesi', taş fırınlarda pişirilip, içerisine 'Trabzon tereyağı' konularak müdavimlerine servis ediliyor. Hamurunun açılış ve pişiriliş şeklinin yanı sıra kullanılan malzemelerle farklı lezzet sunan ve uzun tarihe sahip olup ünü ülke genelinde yaygınlaşan Sürmene pidesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Sürmene Belediyesi, Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ile Sürmene Bıçakçılar Derneği'nin bir araya gelerek 10 Haziran 2019'da yaptığı başvuru neticesinde 'Sürmene pidesi' coğrafi işaretle tescillendi. İçeriğinde bulunan yoğun yağ tadı sebebiyle genellikle ekmekle servis edilen 'Sürmene pidesi', diğer pidelere göre farklılık gösteriyor.

İlçede pidenin yanı sıra, uzun tarihi geçmişe sahip ve üretildiği ilçeden adını alarak, dünyaca ün kazanan 'Sürmene bıçağı' da 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenmişti.

DİĞER PİDELERDEN FARKLI ÖZELLİKLER TAŞIYOR

Pide ustası Yaşar Bayraktar, Sürmene pidesinin diğer bölgelerdeki pideden farklı özellikler taşıdığını ifade ederek, "Hamurunun yoğruluş şekli, içerisinde kullanılan peynir ve tereyağı ile hamurunun elle açılıp taş fırında odun ateşiyle pişmesiyle diğer bölgelerdeki pidelere göre farklı özellikler taşımakta ve yöremize ait farklı lezzet oluşturmaktadır. Diğer bölgelerde yapılan pidelere göre içerisi daha suludur ve pide ya da bir dilim ekmekle sunum yapılmaktadır. Coğrafi işaret alması ilimiz ve ilçemiz için çok güzel bir olay. İnşallah bu ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını umuyorum" dedi.

'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZ İKİYE YÜKSELDİ'

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, 'Sürmene pidesiyle birlikte ilçenin coğrafi işaretli ürün sayısının ikiye yükseldiğini belirterek, "Daha önce Sürmene bıçağının coğrafi işaretini almıştık. 2-3 yıllık bir uğraşın ardından Sürmene pidesinin de coğrafi işareti alındı. Esnaf odası ve tarım ilçe müdürümüz coğrafi işaret belgesini bize getirdi. Bununla birlikte bize kazançları olacaktır. Turizm açısından bu bölgeyi gezen insanların coğrafi işaretli ürünleri alması garanti gibi görülebiliyor. Ayrıca coğrafi işaretle birlikte ilçemizde daha çok sektör açılmasına, daha kaliteli ürünler sunmamıza vesile olacaktır" diye konuştu.

'PİDEMİZİN COĞRAFİ İŞARETİNİ ALDIK'

Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu da ilçenin kalkınması için yaptıkları müracaatın onaylandığı için mutlu olduklarını belirterek, "İlimizi, ilçemizi daha iyi bir şekilde görmek için, ilçemizi kalkındırmak adına markalaşmaya müracaat ettik ve pidemizin coğrafi işaretini aldık" ifadelerini kullandı.
DHA
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