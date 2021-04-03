Ünlü sunucu Saba Tümer: Kahkahasını 90 bin TL'ye sattı
|03 Nisan 2021 23:37
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Kahkahalarıyla dikkat çeken ve beğeni kazanan ünlü sunucu Saba Tümer, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
90 BİN TL'LİK KAHKAHA
Saba Tümer, yaptığı paylaşımında gülüşünü sattığını açıkladı. Bunu ise 'dünyada bir ilk' olarak duyurdu. İzzet Pinto, Saba Tümer'in kahkahasına 90 bin TL teklif verdi.
'DÜNYADA BİR İLK' VURGUSU
Tümer sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyada bir ilk!!! Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı! Sevgili İzzet Pinto 90.000 TL ödedi!!! Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla "Kahkaha Korusu" yaptırmak için bağışlıyorum... Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Global Agency'nin CEO'su İzzet Pinto ile ünlü sunucu Saba Tümer'in Twitter üzerinden konuşması da hayranlarının dikkatini çekti. Pinto Tümer'e " Şu an Türkiye'nin en çok ihtiyacı senin kahkahan. Bu yüzden bunu dijital bir sanat eseri olarak değerlendirebilirim. 80 bin TL teklif ediyorm." dedi. Ancak ikili 90 bin TL'de anlaştı.
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