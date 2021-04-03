Türkiye o sözleşmeyi kabul etti! Minamata sözleşmesi nedir?

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan dört kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye ile Japonya Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan'da Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Moldova Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

BM Minamata Sözleşmesi nedir, neleri içeriyor?

TBMM Dışişleri Komisyonu, çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyan Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesini görüşüp kabul etti. Türkiye'nin 2014 yılında imzaladığı sözleşmeye Japonya'nın Minamata şehrinde cıvadan zehirlenen insanlar ilham verdi. BM Çevre Programı (UNEP) liderliğinde hazırlanan sözleşme kapsamında taraf ülkeler ve Türkiye'nin atması gereken adımlar şöyle:

CIVA MADENCİLİĞİ YASAKLANACAK: Birincil cıva madenciliğine son verilecek.

CIVA İÇEREN ÜRÜNLERE YASAK: İnsan ve çevre sağlığına zarar veren bazı cıva içeren ürünlerin üretim, ithalat ve ihracatını yasaklanacak. Bunlara ilişkin atık ve stokların etkin bir şekilde bertaraf edilecek.

KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER: Bazı ölçüm cihazlarının alternatifi olmadığı için cıva kullanımı sürecek. Dini veya geleneksel uygulamalarda cıva kullanımı ve cıvalı koruyucu içeren aşılar da sınırlama kapsamı dışında tutuldu.

SANTRALLER CIVA SALINIMINI ÖNLEYECEK: Kömür yakıtlı enerji santralleri ve endüstriyel buhar kazanlarından çinko ve altın gibi demir dışı metal endüstrisinde kullanılan bazı türden tasfiyelere kadar birçok büyük endüstriyel tesisten kaynaklanan cıva emisyon ve salınımı kontrol altına alınacak. Cıva emisyonlarını azaltılacak, mümkünse tamamen ortadan kaldırılacak.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTIN MADENLERİ: Küçük ölçekli altın madenciliğinde kullanılan cıva miktarı ve salınımı azaltılacak.

EYLEM PLANI: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl içerisinde ülkelere bu uygulamalardaki cıva kullanımını azaltmak üzere ulusal plan hazırlama zorunluluğu da getiriliyor. Bu planlar içerisinde, halkın bilinçlendirilmesi ve cıvasız alternatiflere ilişkin bilgiler de yer alıyor.

ALANDA CIVA KULLANMIYORUZ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türkiye'de altın madenciliğinde cıva kullanılmadığını belirterek, "Emisyonlarda da bizim Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliğimizde de cıvayla ilgili düzenlememiz, sınır değerlerimiz var ve bu sınır değerlerimizi biz Bakanlık olarak ciddi anlamda takip ediyoruz ve bu konuda da bir kontrolümüz var" dedi.

TEK MADEN VAR O DA ÜRETİM YAPMIYOR

Komisyonda, şu anda aktif durumda olan 1 adet cıva işletme izni bulunduğunu, bunun da en son on yıl önce üretim ve satış yaptığını, onun dışında cıva üretimi ile ilgili faaliyet bulunmadığını belirtti.

PARİS İKLİM SÖZLEŞMESİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, artan çevre kirliliği ve bunun iklime etkileri ile birlikte tekrar gündeme gelen Paris İklim Anlaşmasına, Türkiye'nin neden imza atmadığını açıkladı. Kıran, Türkiye'nin sözleşmenin içeriğine değil, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ile aynı listede yer almasına karşı olduğu, her platformda bu konuyu dile getirdiklerini belirtti. Kıran, önümüzdeki Kasım ayında bu konuda yapılacak toplantıda da Türkiye'nin isteklerini dile getireceklerini, listedeki yerin değişmesi halinde sözleşmenin imzalanabileceği mesajını verdi.