4 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
|04 Nisan 2021 00:01
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 81 ilde 95 sınav merkezinde uygulanacak.
(10.15)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesine Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Ankara/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)
2- TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu-Eskişehirspor, Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor-Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları oynanacak.
(İzmir/13.30/16.00/Bolu/13.30/Balıkesir/19.00)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlayacak.
(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Bursa/20.00)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Salonu'nda Çankaya Üniversitesi'yle karşılaşacak.
(İstanbul/16.00)
5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(İzmir/17.00)
6- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu pandemi tedbirleri altında koşulacak. Yenikapı'da startı verilecek yarı maratonda, sporcular tarihi yarımadayı dolaşıp başladıkları noktada finişe ulaşmaya çalışacak.
(İstanbul/10.00)
7- Halter Erkek ve Kadın Milli Takımı'nın da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na, Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 55 kilo, erkeklerde 55 ve 61 kiloda yarışmalar yapılacak.
(Moskova/14.00)
8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. yarışı Doha Grand Prix'si Katar'da yapılacak.
(Doha/20.00)
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