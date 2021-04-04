1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kütahya'da koronavirüs vaka sayısı yine arttı

Kütahya'da bu hafta korona virüs (Covid-19) tablosunda pozitif vaka sayısında yine artış yaşandı.
 04 Nisan 2021 06:33
+Aa- Yazdır
Kütahya'da koronavirüs vaka sayısı yine arttı

Sağlık Bakanlığının Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 153.12'si pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 27 Mart-2 Nisan tarihlerindeki tabloya göre, Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 190.57'sinin pozitif vaka olduğu görüldü. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Kütahya'da günlük vaka sayısı 156, haftalık vaka sayısı ise bin 98'e yükseldi.

Bu arada, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu güvenlik güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde araçlar üzerinde uygulama yaptı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çay üreticileri kısıtlamadan muaf
04 Nisan 2021 10:52		 Bollywood'un tercihi Gaziantep
04 Nisan 2021 09:57
İstanbul'da pazar günü maraton için bazı yollar kapatılacak
03 Nisan 2021 23:00		 Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
03 Nisan 2021 19:59
Komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
03 Nisan 2021 18:45		 Batı Karadeniz yolundaki alternatif yol yarın ulaşıma açılacak
03 Nisan 2021 18:33
İstanbul'da deniz çekildi, görenler tedirginlik yaşadı
03 Nisan 2021 17:05		 İzmir'de kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu
03 Nisan 2021 17:03
Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız
02 Nisan 2021 22:54		 Taksim'deki manzara, kısıtlama sonrası da değişmedi
02 Nisan 2021 22:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL10:52 - Çay üreticileri kısıtlamadan muaf10:48 - Isparta'da 2 köy karantinaya alındı10:37 - Darbe imalı bildiriye soruşturma10:34 - Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı10:29 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
10:19 - Dev şirketten tüm çalışanlarına 'kafa izni'10:08 - İzinsiz EFT'den banka sorumlu09:57 - Bollywood'un tercihi Gaziantep09:51 - Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi09:31 - Su kanunu için kollar sıvandı09:23 - Haritada mavi il kalmadı, 69 il kıpkırmızı
09:17 - EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi09:05 - 'Patates hat'tan satan kişi sorumlu08:58 - Gardaşa rekor ihracat08:50 - Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta08:40 - Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
08:30 - Yazılımcı eşe 'Casus programla mesajlarımı ele geçirdi' davası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbe imalı bildiriye soruşturma
Gözde bölümler gözden düştü
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk
Kamu personeli ile birlikte kamu kurumlarını rahatlatmanın pratik yöntemi
Bahar geldi ama ikinci el kıpırdamıyor: Ticari dışında satış yok
Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
Yargıtay güncelledi: İşte partilerin yeni üye sayıları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli olmak 4
en sevdiğim film türü 6
mah 1
sidik sarartmak 2
karizmayı çizdirmek 1
televizyonda rastladığım tek algılayabildiğim insan 1
bizim zamanımızda 1
eve tıkıldığımın resmi 1
episode 1
optik 2
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam