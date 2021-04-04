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SİHA'lar Ukrayna semalarında

Suriye, Libya ve Karabağ'daki çatışmalarda gösterdiği başarılar sebebiyle dünya kamuoyunda adından sıkça söz ettiren yerli ve milli insansız hava aracımız Bayraktar TB2, bu defa Karadeniz'de sahnede.
 04 Nisan 2021 06:55
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SİHA'lar Ukrayna semalarında

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Ukrayna'nın daha önce Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların Karadeniz semalarında uçuş yaptığı bildirildi. Bayraktar TB2'lerin birçok manevra görevi icra ettiği belirtilirken her an göreve hazır olduğu aktarıldı. Yerli sistemlerin son günlerde Donetks sınır hattı boyunca sürekli uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bayraktar TB2 SİHA, Libya, Suriye ve Karabağ'daki çatışmalarda çok sayıda Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1'leri yok ederek kullanılamaz hale getirmişti. Bayraktar TB2'ler, Suriye ve Libya'da en az 23 adet Pantsir-S1 imha ederken Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde de önemli rol oynamıştı.

Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında altı adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile üç yer kontrol istasyonu satın almıştı. Kiev yönetimi ayrıca deniz kuvvetleri için bu yıl yeni bir siparişte bulunacağını açıklamıştı.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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