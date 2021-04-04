Bahar geldi ama ikinci el kıpırdamıyor: Ticari dışında satış yok
|04 Nisan 2021 06:59
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Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mart 2021'de yüzde 92,8 arttı. Ocak-mart döneminde ise büyüme yüzde 59,7 gerçekleşti.
İlk üç ayda 198 bin 660 otomobil ve ticari araç satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarının yüzde 70 artışla 42 bini aşması dikkat çekti. Sektör temsilcileri, ticari tarafta yaşanan bu artışın kargo sektöründen gelen siparişlerden olduğunu belirtti.
Pandeminin de etkisiyle yüzde 200'den fazla büyüyen kargo sektörü, ticari araç satışlarını uçurdu. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, satışlardaki artışın nisan ayında da devam edebileceğini belirterek "Mikroçip kıtlığı gibi küresel sorunlar var. Üretim azalıyor. Alımlar öne çekilecektir" dedi. Bilaloğlu, mayıs ve haziran ile ilgili olarak da faizlerdeki gelişmenin kritik olacağını ifade etti.
Bu arada ikinci el piyasasında durgunluk sürerken, vatandaşlar, suni yükselen fiyatlara itibar etmiyor. Galericiler "Kredi faizleri arttı. Yasaklar geri geldi, insan hareketliliği azaldı. 100 bin TL altındaki arabalar satılıyor. Ancak şu iyi bir araba için 150 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor, bu da durgunluğa sebep oluyor" şeklinde konuşuyor.
Kaan Zenginli
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