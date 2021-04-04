Şimdi de 'ikinci el' ilaç pazarı oluştu
|04 Nisan 2021 07:07
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Son zamanlarda internet sitelerinde yapılan ilaç satışları halkın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. İnternetten ilaç satışı aynen sürüyor. İşin daha da ileri boyutlara taşınıp, 'ikinci el ilaç' satışı bile yapıldığı görülüyor.
Bazı vatandaşlar, kendi kullanmadıkları ya da tamamını kullanmadıkları ilaçları, ikinci el alışveriş sitelerinden satışa sunuyor. İnternette satılan ambalajlı ilaçların dahi büyük çoğunluğu sahteyken bir de vatandaşlar tarafından ambalajı açılmış halde satılan bu ilaçların kullanımı mağduriyetleri artırıyor.
İnsanlar ikinci el ilaçları daha uygun fiyatlı olduğu gerekçesiyle tercih edebiliyor. Uzmanlar bu ilaçların da sahte olabileceğini belirtirken, parası devlet tarafından ödenen bir ilacın dışarıda tekrar satışının yapılmasının çalıntı malın satışıyla eş değer olduğuna dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen internet siteleri kapatılsa da bir süre sonra yerine başka siteler açılıyor.
NEŞRA DURMAZ
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