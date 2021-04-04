Yargıtay güncelledi: İşte partilerin yeni üye sayıları

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yayımlanan verilerde, AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 984 bin 312 olarak açıklandı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberi göre; AK Parti, 2019 yılının kasım ve aralık ayları arasındaki 1 aylık süreçte üye sayısını 394 bin 609 artırmıştı. Bu artışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teşkilatlara üye çalışması yapalım" çağrısının etkili olmuştu. Bu tarihten sonra istifalar ve partiden ayrılanların kurduğu yeni partilerin de etkisiyle AK Parti'nin üye sayısında kısmi düşüş yaşandı.

Temmuz 2020 itibarıyla üye sayısını 10 milyon 295 bin 687'ye ulaştıran AK Parti, yeni üyelik kampanyasıyla birlikte Ocak 2021 itibarıyla 11 milyon 157 bin 656 kişi ile bugüne kadarki en yüksek üye sayısına ulaştı. Ancak 1 Nisan itibarıyla güncellenen verilere göre AK Parti'nin üye sayısı ilk kez düşüş gösterdi ve 10 milyon 984 bin 312'ye geriledi.

MHP ve HDP de geriledi

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP de aynı dönemde 11 bin üye kaybederek, üye sayısında yüzde 2'den fazla erime yaşadı. Meclis'te grubu bulunan HDP'nin üye sayısı da 41 bin 39'dan 40 bin 528'e geriledi.

Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti'nin üye sayıları ise son 2.5 ayda arttı. İYİ Parti üye sayısını yüzde 11.5 artırarak 330 bin 450'den, 368 bin 344'e ulaştırdı.

CHP'nin üye sayısı da 1 milyon 250 bin 635'ten, 1 milyon 257 bin 110'a yükseldi. DEVA Partisi son 2.5 ayda üye sayısını yüzde 90 oranında artırarak 30 bin 88'e ulaştırdı. Gelecek Partisi de yüzde 49 oranında artırdığı üye sayısını 27 bin 211'e yükseltti.