Cezaevi okulu: 20 hafız var

Cezaevleri, mahkumları dışarıdaki normal hayata hazırlamada meslek edindirme işlevinin yanı sıra eğitim-öğretim hayatına devam etmesini sağlayan okul oldu.

Cezaevleri kütüphanelerinde bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunuyor. Cezaevlerinde müstakil kütüphaneler kurularak hem hükümlü ve tutukluların hem de personel ve ailelerinin bu kütüphanelerden yararlanması hedefleniyor.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; hükümle ve tutuklular 2019'da 1 milyon 102 bin, pandemi şartlarının etkili olduğu 2020 içinde de 911 bin kitabı kurum kütüphanelerinden ödünç aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla 2019'da imzalanan iş birliği protokolüyle, mahkumlar il ve ilçelerdeki halk kütüphanelerinden de 255 bin kitabı alıp okuma fırsatı buldu.

20 hafız var

Cezaevlerindeki eğitim faaliyetleri de yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda hükümlü ve tutuklular, 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarına, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi, uzaktan eğitim, örgün eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katılarak öğrenim görebiliyor. Son 3 yılda 10 bin 818 tutuklu ve hükümlü, ceza infaz kurumlarında aldıkları eğitimle okuma yazar hale geldi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'yla koordineli bir şekilde yapılan hafızlık eğitimi kapsamında 20 tutuklu ve hükümlü hafız olurken, 28'inin hafızlık eğitimi devam ediyor.

Cezaevleri bünyesinde en fazla mahkum öğrenci ise, açık öğretim lisesinde bulunuyor. Açık öğretim lisesine 24 bin 106 mahkum devam ediyor. Ayrıca mahkumlar uzaktan eğitim yoluyla da ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi de alabiliyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden tutuklu ve hükümlüler sınavlara da kamu görevlileri eşliğinde girebiliyor.

Mesleki eğitimler

Adalet Bakanlığı, sadece Ankara'dan açılan, "Adalet Mesleki Eğitim Merkezi" sayısını artırmayı hedefliyor. 2023 sonuna kadar cezaevlerinde 101 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin hizmete sunulması öngörülüyor. Öte yandan eğitim, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında cezaevlerinde 599 psikolog ve 184 sosyal çalışmacı; mahkumlara ve ailelerine yönelik psikolojik-sosyal destek çalışmaları yürütüyor.