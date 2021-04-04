1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gözde bölümler gözden düştü

Hukuk, mühendislik, mimarlık, iletişim... Bir zamanların gözde programları son yıllarda kontenjanlarını dolduramıyor. YÖK, mühendislik ve hukuk fakültelerinde kontenjan azaltarak duruma çare bulmaya çalışıyor
 04 Nisan 2021 07:45
+Aa- Yazdır
Gözde bölümler gözden düştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite sınavlarına 2,5 ay kala, üniversitelerdeki kontenjanlarla ilgili bir düzenleme yaptı. Buna göre öğretmenlik programlarında kontenjanlar artırılmayacak. Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları dikkate alınarak üniversite bazında belirlenecek, mühendislikte kontenjan azaltılacak. Sağlık programlarında da tedrici olarak bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek. Kontenjanı azaltılacak olanlar arasında, hukuk, mühendislik, sağlık gibi bir zamanların en gözde programları bulunuyor.

Sıfır çektiler

YÖK, mühendisliklerde kaliteyi artırmak için başarı sırası barajı getirmişti. İlk 300 bine girenler bu programları yazabiliyor. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; barajın etkisi var mı bilinmiyor ama mühendislik programları son yıllarda ciddi oranda boş kalıyor.

Öyle ki geçen yıl kontenjanların 77 bin 460'tan 71 bin 244'e düşürülmesine rağmen mühendisliklerde yaklaşık 12 bin kontenjan boş kaldı. Kimi üniversitelerin elektrik-elektronik, jeoloji, inşaat, endüstri, biyomedikal, metalürji ve malzeme gibi mühendislik programları sıfır çekti.

YÖK, ayrıca hukuk için üniversiteler bazında karar alacağını duyurdu. Bu durumda hukuk programı boş kalan üniversitelerde kontenjan azaltmaya gidilmesi bekleniyor. Hukuktaki 125 bin başarı sırası barajının da etkisiyle geçen yıl ek yerleştirmeler sonrasında yaklaşık bin 300 hukuk kontenjan boş kaldı.

Mimarlıktan iletişime

Öğretmenlik programlarında ise kontenjanların artırılmayacağı açıklandı. Sendikalar ve öğretmenlik mezunları resmi rakamlara göre yaklaşık 450 bin ataması yapılmayan öğretmen varken kontenjanların sabit kalmasına tepki gösteriyor. Çünkü her yıl bu programlar 50 bine yakın mezun veriyor, yapılan atamalar mevcut mezunları eritmeye dahi yetmiyor.

Ayrıca mimarlık ve iç mimarlık gibi popüler programlarda da 2020'de bin 600 kontenjan boş kaldı. Bazı üniversitelerde bu programları bir kişi bile tercih etmedi.

Halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo televizyon sinema, gazetecilik, yeni medya gibi bölümlerin bulunduğu iletişim fakülteleri de son yıllarda kan kaybediyor. Bu bölümlerde geçen yıl ek yerleştirme sonrasında bin 764 kontenjan dolmadı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AÖF online sınav giriş bilgileri yayımlandı
02 Nisan 2021 15:58		 YÖK Başkanı Saraç: Pandemi sonrasının yükseköğretimi tartışılıyor
02 Nisan 2021 12:43
Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor
01 Nisan 2021 14:21		 Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
31 Mart 2021 18:57
Üniversiteden lojman açıklaması: Devri söz konusu değil
31 Mart 2021 15:30		 Her dört akademisyenden üçü mobbinge maruz kalıyor
31 Mart 2021 08:18
YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı
29 Mart 2021 13:39		 Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti
28 Mart 2021 11:45
YÖK'ten denklikle ilgili yanıltıcı bilgilere ilişkin öğrencilere uyarı
26 Mart 2021 14:57		 Sinop Üniversitesi, vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitimi erteledi
23 Mart 2021 13:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL10:52 - Çay üreticileri kısıtlamadan muaf10:48 - Isparta'da 2 köy karantinaya alındı10:37 - Darbe imalı bildiriye soruşturma10:34 - Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı10:29 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
10:19 - Dev şirketten tüm çalışanlarına 'kafa izni'10:08 - İzinsiz EFT'den banka sorumlu09:57 - Bollywood'un tercihi Gaziantep09:51 - Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi09:31 - Su kanunu için kollar sıvandı09:23 - Haritada mavi il kalmadı, 69 il kıpkırmızı
09:17 - EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi09:05 - 'Patates hat'tan satan kişi sorumlu08:58 - Gardaşa rekor ihracat08:50 - Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta08:40 - Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
08:30 - Yazılımcı eşe 'Casus programla mesajlarımı ele geçirdi' davası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbe imalı bildiriye soruşturma
Gözde bölümler gözden düştü
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk
Kamu personeli ile birlikte kamu kurumlarını rahatlatmanın pratik yöntemi
Bahar geldi ama ikinci el kıpırdamıyor: Ticari dışında satış yok
Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
Yargıtay güncelledi: İşte partilerin yeni üye sayıları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mezura 2
reji 1
hele şükür 3
Misafirhane yalnızlığı 1
kişniş 2
Zülkarneyn 2
kıl testere 1
Sümerbank pazen ve divitinleri 1
risk haritası 1
lahmacun ayran menü 1
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam