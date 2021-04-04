1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk

Son bir aydır koronaya yakalanan çocuk sayısında artış gözleniyor. Prof. Dr. Çokuğraş, "Mutant virüs nedeniyle sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka görünüyor. Örneğin 40 bin civarı vaka varsa bunların 10'da biri çocuklar" diyor.
 04 Nisan 2021 07:54
+Aa- Yazdır
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kalırken en çok konuşulan konulardan biri de virüsün mutasyona uğramasıydı. Ancak son günlerde mutasyona uğrayan virüs de davranış değiştirdi. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı döneme denk gelen yeni mutant çocukları daha çok etkiliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'ya son bir ayda sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde hastalığın çocuklarda daha fazla görülmeye başladığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

'ÇOK KOLAY BULAŞIYOR'

"Özellikle küçük çocukların, yani 5 yaş altının bulaştırıcılığı daha az. Ancak yeni mutant, yani virüsün değişmiş hali çok daha bulaşıcı. Bu bulaşıcılıktan tabii ki çocuklar da nasibini alıyor. Son bir ayda sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka gözüküyor. Özellikle İngiliz mutantı çok daha fazla bulaşıcı. Ağır seyretmiyor ama daha kolay bulaşıyor. İnsanların üst solunum yollarına yerleşiyor ve bulaşma şansı daha kolay. Hem 9 yaş altı çocuklarda hem de 9-18 yaş arasında bir artış var. Ülkemizde tam dağılım bilinmiyor ancak çocuk enfeksiyon gruplarında gördüğümüz kadarıyla ciddi bir artış söz konusu. 1 ay öncesine göre daha fazla hasta var. Örneğin 40 bin civarı vaka varsa bunların 10'da biri çocuklardır ama net sayı vermek şu an mümkün değil.

'MIS-C SENDROMU'NA DİKKAT'

Okulların açılma denemeleri biraz arttırdı tabii sayıları. Fakat 1 Mart'tan itibaren vakalar çok ciddi arttı. Bizim Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir ara 288 yatan hasta vardı. Bu sayı geçtiğimiz şubat ayında 15'e kadar düşmüştü. Bugün tekrar 70'i aştı. Çocuk kliniğinde de 10 civarı hasta var ve bunlardan 1-2 tanesi yoğun bakım hastası. Yoğun bakımda aşırı bir doluluk yok. Çocuklarda hastalık daha hafif seyrediyor. Ancak ciddi vakalar da var. MIS-C diye geçen bir hastalık var. Sayılarında artış oldu. COVID'e bağlı gelişen yüksek ateşin baş gösterdiği bir hastalık. Bütün sistemlerin tutulmasıyla sonuçlanıyor. Kalp, böbrek, beyin tutulabiliyor. Pandeminin başından bu yana tüm Türkiye'de 70'e yakın çocuk ölümü var. Bunların 4-5 tanesi hariç diğerleri kronik sağlık sorunu olan çocuklardı."

OKULLARDA VAKA OLUNCA NE YAPILIYOR?

Son zamanlarda anaokulu ve ilkokullarda vakalarda artış olduğu belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına göre bir sınıftaki öğrencilerden herhangi birine COVID-19 tanısı koyulması durumunda şunlar yapılıyor:

- Eğer tüm öğrenciler ve öğretmen maskesini doğru şekilde takmışsa ve başka vaka yoksa sınıftakiler temaslı kabul edilip eğitime devam edebiliyor.
- Ancak maskenin düzensiz takıldığı veya takılmadığı durumlarda tüm öğrenciler ve öğretmen vaka olup olmamasına bakılmaksızın yakın temaslı kabul ediliyor.
- Öğretmenlerden herhangi birine COVID-19 tanısı koyulması durumunda ise eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler yakın temaslı, diğer tüm öğretmenler temaslı kabul ediliyor.
- Temaslılara 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri yapılıyor. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.
- Yakın temaslılar eve gönderilerek 10 gün boyunca temaslı takibine alınıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı
04 Nisan 2021 10:34		 Su kanunu için kollar sıvandı
04 Nisan 2021 09:31
Haritada mavi il kalmadı, 69 il kıpkırmızı
04 Nisan 2021 09:23		 Cezaevi okulu: 20 hafız var
04 Nisan 2021 07:35
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
04 Nisan 2021 07:16		 Şimdi de 'ikinci el' ilaç pazarı oluştu
04 Nisan 2021 07:07
Meteorolojiden il il yağış uyarısı- Haritalı
04 Nisan 2021 06:50		 Ünlü 'Sürmene pidesi' coğrafi işaretle tescillendi
03 Nisan 2021 22:58
Diyaliz hastaları Kovid-19'dan sıkı tedbirle korunuyor
03 Nisan 2021 22:20		 İnşaat şirketini kapatıp keçi çiftliği kurdu
03 Nisan 2021 21:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL10:52 - Çay üreticileri kısıtlamadan muaf10:48 - Isparta'da 2 köy karantinaya alındı10:37 - Darbe imalı bildiriye soruşturma10:34 - Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı10:29 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
10:19 - Dev şirketten tüm çalışanlarına 'kafa izni'10:08 - İzinsiz EFT'den banka sorumlu09:57 - Bollywood'un tercihi Gaziantep09:51 - Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi09:31 - Su kanunu için kollar sıvandı09:23 - Haritada mavi il kalmadı, 69 il kıpkırmızı
09:17 - EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi09:05 - 'Patates hat'tan satan kişi sorumlu08:58 - Gardaşa rekor ihracat08:50 - Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta08:40 - Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
08:30 - Yazılımcı eşe 'Casus programla mesajlarımı ele geçirdi' davası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbe imalı bildiriye soruşturma
Gözde bölümler gözden düştü
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk
Kamu personeli ile birlikte kamu kurumlarını rahatlatmanın pratik yöntemi
Bahar geldi ama ikinci el kıpırdamıyor: Ticari dışında satış yok
Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
Yargıtay güncelledi: İşte partilerin yeni üye sayıları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
laf aramızda 1
risalet 1
kodaman 1
Meşruiyet 1
geçimittifakı 2
nötralleşme 2
sars-cov-2 vuı 20212/01 1
kedi videolarının çok izlenmesi 1
karizmayı çizdirmek 1
reji 1
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam