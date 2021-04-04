İllere göre konuta yatırımın geri dönüşünde pandemi ve deprem etkisi

Yatırım amaçlı konut alanlar için en önemli kriter amortisman süresi. Satın alınan konutun kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde geri kazanılabileceğinin hesaplanmasına amortisman süresi deniyor. Bu süre ne kadar kısaysa yatırım o kadar avantajlı hale geliyor. Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB tarafından yapılan araştırmaya göre son 1 yılda satış fiyatlarındaki artışın kiralardan fazla olması nedeniyle amortisman süreleri uzadı.

FİYATLAR ARTTI

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'e konuşan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, geçen yıl yaz aylarında kamu bankalarının düşük faiz kampanyasıyla aylık konut satışlarının 200 bin adete kadar çıktığını söyledi. "Konuta yönelik artan talep, kuşkusuz konut fiyatlarında da artışa neden oldu" diyen Maya, "Konut fiyatlarında, verilerin açıklanmasından bu yana yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 ile en yüksek artış oranları görülmüştür. Ayrıca, yine bu dönemde özellikle yazlık bölgelerde konut talebinin artması da dikkat çeken konulardan bir diğeri olmuştur. Ancak, konut fiyatlarında talep etkisiyle görülen hızlı artış, kira piyasasında henüz tam anlamıyla gözlemlenememekte ve genellikle kiralarda enflasyon oranlarına yakın oranlarda artışlar olduğu görülmektedir. Bunlarla birlikte, makroekonomik verilerle desteklendiği sürece, kiralardaki artışların konut fiyatlarındaki artışı uzun vadede takip etmesi beklenmektedir" şeklinde konuştu.

PANDEMİ VE DEPREM

Geri dönüş sürelerinin, aynı il içinde, hatta aynı ilçede dahi farklılık gösterebildiğine dikkat Çeken Maya, satışların en yoğun olduğu ilk 10 ilde, uç örneklerden arındırıp ortalama konutları baz alarak bir değerlendirme yaptıklarını dile getirdi. Son bir yılda İstanbul'da konutlardaki ortalama satış fiyatlarının pandemi süreci ile birlikte hızlı bir şekilde yükseldiğini belirten Maya, "Kiralardaki artış hızının ise satış fiyatlarındaki artışa kıyasla kısmen daha düşük kaldığı, geri dönüş süresinin 1-2 yıl aralığında arttığını görüyoruz" dedi. İzmir'de, depremin etkisiyle Bornova, Bayraklı gibi yüksek katlı yapıların konumlandığı bölgeler yerine müstakil yapıların olduğu bölgelerin talep edildiğini belirten Maya, "Konut fiyatlarındaki artışa kıyasla, kiralardaki artışın daha düşük kalması, ayrıca konut talebinin deprem gibi nedenlerle daha yüksek oranlarda artış göstermiş olması İzmir'de geri dönüş süresini ortalama 2-3 yıl aralığında uzattı. Mersin'de ise, yazlık bölgelere talep artışı geri dönüş sürelerine yansıdı, 2-3 yıl uzadı. Gaziantep ve Konya gibi illerde de benzer şekilde 2-3 yıl aralığında, Bursa, Antalya, Ankara ve Kocaeli gibi büyük illerde yaklaşık 1-2 yıl aralığında uzadığı gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.

EN AZ 20 EN ÇOK 30 YIL

İstanbul'da amoristman sürecinin 20 ile 30 yıl arasında değiştiğini ortaya koyan araştırmaya göre ilçelerdeki geri dönüş süreci şöyle:

Arnavutköy 22-25 yıl,

Ataşehir 25-28 yıl,

Bağcılar 22-25 yıl,

Bakırköy 25-28 yıl,

Beykoz 25-28 yıl,

Beylikdüzü 20-23 yıl,

Beşiktaş 27-30 yıl,

Beyoğlu 27-30 yıl,

Büyükçekmece 22-25 yıl,

Çatalca 22-25 yıl,

Çekmeköy 21-24 yıl,

Esenyurt 20-23 yıl,

Eyüp 25-28 yıl,

Kadıköy 27-30 yıl,

Kartal 22-25 yıl,

Pendik 22-25 yıl,

Sarıyer 27-30 yıl,

Silivri 22-25 yıl,

Şişli 27-30 yıl,

Şile 22-25 yıl,

Üsküdar 22-25 yıl,

Zeytinburnu 25-28 yıl.



