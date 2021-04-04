Yazılımcı eşe 'Casus programla mesajlarımı ele geçirdi' davası
|04 Nisan 2021 08:30
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İstanbul'da yaşayan Merve-Koray T. çifti, geçtiğimiz yıllarda evlenmişti. Özel
bir yazılım firmasında çalışan Merve ile eşi Koray T. arasında şiddetli geçimsizlik
başladı. Taraflar evliliklerine birden fazla kez şans verip devam etmek istese
de başarılı olmadı. İddiaya göre, 39 yaşındaki genç kadın, geçtiğimiz günlerde
eşinin cep telefonunu inceledi. Eşinin bazı yazışmalarını gören Merve T., bunları
kaydetti. Daha sonra da Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
TELEFONU HACK'LEDİ
Koray T., hakkında açılan boşanma davasında başkaları ile yaptığı yazışmaların dosyada delil olarak sunulması sonrası şok yaşadı. Yine iddiaya göre yapılan mesajlaşmalar genç adam tarafından imha edilen mesajlardı. Bunun üzerine araştırma yapan Koray T., kullandığı cep telefonunda bir casus program fark etti. Yazılımcı eşi tarafından telefona yüklenen program sayesinde telefonunun hack'lendiğini ve mesajlarının kaydedildiğini ileri süren Koray T., özel hayatı ihlal edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
KARISINI İHBAR ETTİ
Şikayet dilekçesinde eşinin ünlü bir yazılım firmasında çalıştığını, yazdığı
yazılım programı sayesinde telefonunu ele geçirdiğini ve usulsüz şekilde ele
geçirdiği mesajlarla kendisine boşanma davası açtığını iddia etti. Taraflar
arasındaki boşanma davası devam ederken, yazılımcı eş hakkında özel hayatın
gizliliğini ihlal suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
DİLEK YAMAN DEMİR
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