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Fahrettin Altun'dan 'ışıklarımız yanıyor' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de son sözü milletin söylediğini belirtti.
 04 Nisan 2021 08:23
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Fahrettin Altun'dan 'ışıklarımız yanıyor' paylaşımı

Altun, Twitter hesabından İletişim Başkanlığının binasının ışıkları yanan fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz."

Anadolu Ajansı
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