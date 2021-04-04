Fahrettin Altun'dan 'ışıklarımız yanıyor' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de son sözü milletin söylediğini belirtti.
|04 Nisan 2021 08:23
|+Aa- Yazdır
Altun, Twitter hesabından İletişim Başkanlığının binasının ışıkları yanan fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Darbe imalı bildiriye soruşturma
04 Nisan 2021 10:37
|Yargıtay güncelledi: İşte partilerin yeni üye sayıları
04 Nisan 2021 07:25
|Kamu personeli ile birlikte kamu kurumlarını rahatlatmanın pratik yöntemi
04 Nisan 2021 06:41
|4 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
04 Nisan 2021 00:01
|Türkiye o sözleşmeyi kabul etti! Minamata sözleşmesi nedir?
03 Nisan 2021 23:41
|Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız
03 Nisan 2021 22:44
|İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi
03 Nisan 2021 20:53
|Bodrum'a doğal gaz müjdesi
03 Nisan 2021 20:48
|Dönmez: Ertuğrul Gazi, bu ay karasularımıza giriş yapacak
03 Nisan 2021 19:54
|Vaka sayıları açıklandı: Toplam vefat sayısı 32 bini geçti
03 Nisan 2021 19:02