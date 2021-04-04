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Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası

Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı evli ve 3 çocuk babası CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın 2 yıl boyunca D.A. isimli bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve bu yasak aşktan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hem kadını hem bebeği terk eden Sertaslan'a genç kadın tarafından babalık davası açıldı.
 04 Nisan 2021 08:40
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Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası

Gemlik'in CHP'li Belediye Başkanı Sertaslan 2 yıl önce bir etkinlikte tanıştığı D.A.'yla aşk yaşamaya başladı. Başkan Sertaslan, genç kadın için korumasının adıyla Bursa merkezde ev kiraladı. Dayayıp döşediği bu evde D.A. ile sık sık birlikte kalan 3 çocuk babası Sertaslan, eşini boşayacağını söyleyerek genç kadına bu yönde birçok vaatlerde bulundu.

"HAMİLEYİM" DEDİ TERK EDİLDİ

Başkan Uğur Sertaslan ile D.A.'nın yasak ilişkisi, genç kadının hamile olduğunu söylemesi üzerine bozuldu. Bu duruma öfkelenen Başkan Sertaslan, Bursa'da kiraladıkları ve birlikte yaşadıkları evi terk etti. D.A. kendisini terk eden Sertaslan'a defalarca ulaşmaya çalışsa da Sertaslan, bu görüşme taleplerinin hepsini geri çevirdi. Hamile olduğu için çalışamayan ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan D.A. Bursa'daki kiralık daireyi boşaltarak annesinin evine yerleşti. Yaklaşık 10 ay önce doğum yapan D.A. doğumdan sonra da defalarca Uğur Sertaslan'a ulaşmaya çalıştı. Her defasında kendisiyle görüşmeyi reddeden Sertaslan, bebeğini görmeye dahi gitmedi.

AİLE MAHKEMESİNİN YOLUNU TUTTU

Bunun üzerine çaresiz kalan genç kadın mahkemenin yolunu tuttu. Duygusal ve psikolojik olarak büyük travma geçirdiğini belirten kadın, 15 gün önce Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Uğur Sertaslan hakkında 'babalık' davası açtı. Davanın yakın zamanda görülmeye başlanacağı öğrenildi.

TUNA ÇAM
Sabah
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