Gardaşa rekor ihracat
|04 Nisan 2021 08:58
|+Aa- Yazdır
Türkiye'den Azerbaycan'a savunma ve havacılık sanayii ihracatında Karabağ etkisi sürüyor. Ermenistan'a karşı savaşı Azerbaycan lehine çeviren Bayraktar TB2'lerin yanı sıra savunma sanayii üretimi çok sayıda ürün Azerbaycan'a ihraç ediliyor. İhracat rakamlarında rekor ardına rekor kırılıyor.
81 MİLYON DOLAR
Sektörün Mart ayı toplam ihracatının yüzde 16.6'sını ise Azerbaycan üstlendi.
Azerbaycan'a ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 bin 399 artışla
41 milyon 87 bin doları seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayında Azerbaycan'a
savunma ihracatı 1 milyon 175 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılın ilk 3 ayında
savunma ve havacılık ürün ihracatı toplamı 81 milyon 961 bin dolara ulaştı.
ARTIŞ SÜRECEK
2019 yılında 88 milyon 675 bin dolar seviyesindeki ihracatı 2020'de yüzde 194.1 artışla 260 milyon 839 bin dolar oldu. Ağırlıklı İsrail ve Rus menşeili ürünleri kullanan Azerbaycan ordusunun silah ve sistemlerinde Türk ürünlerinin etkisi, ilerleyen günlerde daha da artmaya devam edecek.Kıymet Sezer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SİHA'lar Ukrayna semalarında
04 Nisan 2021 06:55
|Bilim insanları: Aşılar mutasyonlara karşı etkisiz kalabilir
03 Nisan 2021 16:49
|SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü
03 Nisan 2021 12:30
|LED'i icat Nobel Fizik Ödülü'lü Japon fizikçi Akasaki öldü
03 Nisan 2021 09:02
|Türk Dışişleri: EOKA bir terör örgütüdür
03 Nisan 2021 00:22
|ABD'de Kongre Binası önünde saldırı: Saldırgan ile bir polis memuru öldü
02 Nisan 2021 22:03
|Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
01 Nisan 2021 19:28
|Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz
01 Nisan 2021 19:10
|Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı
01 Nisan 2021 17:13
|DSÖ'den Avrupa'ya 'aşılama' uyarısı: Çok yavaş
01 Nisan 2021 14:34