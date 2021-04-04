'Patates hat'tan satan kişi sorumlu
|04 Nisan 2021 09:05
|+Aa- Yazdır
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Baran, ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini, bunlar arasında karşılıksız çek, işçi-işveren davaları, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konularının yer aldığını bildirdi.
Formülde anlaştılar
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bakanlık yetkilileriyle yapılan toplantıda, GSM hattı satan bayilerin, hattı kullananların karıştığı terör, dolandırıcılık, organize, fuhuş gibi suçlar nedeniyle mahkemelik olmasından kaynaklanan sorun, bir kez daha gündeme geldi.
Bakanlık yetkileriyle yapılan görüşmede, "patates hat" olarak adlandırılan sahte hatların satışı nedeniyle dükkan sahiplerinin değil, hatla ilgili işlemi gerçekleştiren kişilerin sorumlu tutulması gerektiği üzerinde anlaşıldı. Konuyla ilgili telekümünikasyon dükkanı sahiplerinin mağdur olduğu belirtilirken, dükkanında satılan telefon hattı yüzünden gece kaldığı otelden polis tarafından alınan bir kişi de örnek gösterildi.
Karşılıksız çekte kritik tarih temmuz
Görüşmede, karşılıksız çeke hapis konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. 23 Mart 2020'de yapılan kanun değişikliği ile çeklerini ödeyemeyen esnaf ve işadamlarına verilen 5 yıllık hapis cezalarının, taksitle ödeme şartıyla uygulanmamasına hükmedilmişti. Daha sonra bu süre 23 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. Sürenin bitimiyle karşılıksız çek yüzünden cezaevine girilmesi gündeme gelirken, ATO heyetiyle görüşen bakanlık yetkililerinin, temmuz sonuna kadar karşılıksız çek yüzünden hapis ihtimali olmadığını söylediği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak
04 Nisan 2021 11:07
|Isparta'da 2 köy karantinaya alındı
04 Nisan 2021 10:48
|EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
04 Nisan 2021 09:17
|Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Dijital Hastane' unvanı aldı
03 Nisan 2021 22:18
|Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu!
03 Nisan 2021 20:32
|Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
03 Nisan 2021 19:09
|Tematik denetimlerde 149 bin 815 iş yeri kontrol edildi
03 Nisan 2021 16:25
|Emniyet GYUD sözlü sınavında bir çok adaya düşük puan verildi
03 Nisan 2021 16:00
|MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı
03 Nisan 2021 15:58
|Kart ekstresini şirket mailine gönderen bankaya ceza
03 Nisan 2021 15:20