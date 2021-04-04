1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Patates hat'tan satan kişi sorumlu

"Patates hat" olarak nitelenen sahte telefon hatlarının kullanılmasında, satışın yapıldığı dükkanın sahibi yerine satışı yapan kişinin cezalandırılması gündemde.
 04 Nisan 2021 09:05
+Aa- Yazdır
'Patates hat'tan satan kişi sorumlu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Baran, ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini, bunlar arasında karşılıksız çek, işçi-işveren davaları, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konularının yer aldığını bildirdi.

Formülde anlaştılar

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bakanlık yetkilileriyle yapılan toplantıda, GSM hattı satan bayilerin, hattı kullananların karıştığı terör, dolandırıcılık, organize, fuhuş gibi suçlar nedeniyle mahkemelik olmasından kaynaklanan sorun, bir kez daha gündeme geldi.

Bakanlık yetkileriyle yapılan görüşmede, "patates hat" olarak adlandırılan sahte hatların satışı nedeniyle dükkan sahiplerinin değil, hatla ilgili işlemi gerçekleştiren kişilerin sorumlu tutulması gerektiği üzerinde anlaşıldı. Konuyla ilgili telekümünikasyon dükkanı sahiplerinin mağdur olduğu belirtilirken, dükkanında satılan telefon hattı yüzünden gece kaldığı otelden polis tarafından alınan bir kişi de örnek gösterildi.

Karşılıksız çekte kritik tarih temmuz

Görüşmede, karşılıksız çeke hapis konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. 23 Mart 2020'de yapılan kanun değişikliği ile çeklerini ödeyemeyen esnaf ve işadamlarına verilen 5 yıllık hapis cezalarının, taksitle ödeme şartıyla uygulanmamasına hükmedilmişti. Daha sonra bu süre 23 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. Sürenin bitimiyle karşılıksız çek yüzünden cezaevine girilmesi gündeme gelirken, ATO heyetiyle görüşen bakanlık yetkililerinin, temmuz sonuna kadar karşılıksız çek yüzünden hapis ihtimali olmadığını söylediği belirtildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak
04 Nisan 2021 11:07		 Isparta'da 2 köy karantinaya alındı
04 Nisan 2021 10:48
EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
04 Nisan 2021 09:17		 Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Dijital Hastane' unvanı aldı
03 Nisan 2021 22:18
Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu!
03 Nisan 2021 20:32		 Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
03 Nisan 2021 19:09
Tematik denetimlerde 149 bin 815 iş yeri kontrol edildi
03 Nisan 2021 16:25		 Emniyet GYUD sözlü sınavında bir çok adaya düşük puan verildi
03 Nisan 2021 16:00
MASAK yasa dışı bahisle mücadeleyi yoğunlaştırdı
03 Nisan 2021 15:58		 Kart ekstresini şirket mailine gönderen bankaya ceza
03 Nisan 2021 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak11:00 - Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL10:52 - Çay üreticileri kısıtlamadan muaf10:48 - Isparta'da 2 köy karantinaya alındı10:37 - Darbe imalı bildiriye soruşturma10:34 - Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı
10:29 - MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı10:19 - Dev şirketten tüm çalışanlarına 'kafa izni'10:08 - İzinsiz EFT'den banka sorumlu09:57 - Bollywood'un tercihi Gaziantep09:51 - Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi09:31 - Su kanunu için kollar sıvandı
09:23 - Haritada mavi il kalmadı, 69 il kıpkırmızı09:17 - EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi09:05 - 'Patates hat'tan satan kişi sorumlu08:58 - Gardaşa rekor ihracat08:50 - Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
08:40 - Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbe imalı bildiriye soruşturma
Gözde bölümler gözden düştü
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk
Kamu personeli ile birlikte kamu kurumlarını rahatlatmanın pratik yöntemi
Bahar geldi ama ikinci el kıpırdamıyor: Ticari dışında satış yok
Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
Yargıtay güncelledi: İşte partilerin yeni üye sayıları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gazoz ister misin? 2
çınaraltı 2
recep aktuğ 1
Birsen eksiktin-Sıtkı Sıyrılmış 1
diza 1
muazzez ersoy 2
yansıtma 1
Zülkarneyn 2
risk haritası 1
mah 1
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam