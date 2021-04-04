'Patates hat'tan satan kişi sorumlu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Baran, ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini, bunlar arasında karşılıksız çek, işçi-işveren davaları, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konularının yer aldığını bildirdi.

Formülde anlaştılar

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bakanlık yetkilileriyle yapılan toplantıda, GSM hattı satan bayilerin, hattı kullananların karıştığı terör, dolandırıcılık, organize, fuhuş gibi suçlar nedeniyle mahkemelik olmasından kaynaklanan sorun, bir kez daha gündeme geldi.

Bakanlık yetkileriyle yapılan görüşmede, "patates hat" olarak adlandırılan sahte hatların satışı nedeniyle dükkan sahiplerinin değil, hatla ilgili işlemi gerçekleştiren kişilerin sorumlu tutulması gerektiği üzerinde anlaşıldı. Konuyla ilgili telekümünikasyon dükkanı sahiplerinin mağdur olduğu belirtilirken, dükkanında satılan telefon hattı yüzünden gece kaldığı otelden polis tarafından alınan bir kişi de örnek gösterildi.

Karşılıksız çekte kritik tarih temmuz

Görüşmede, karşılıksız çeke hapis konusunun da gündeme geldiği ifade edildi. 23 Mart 2020'de yapılan kanun değişikliği ile çeklerini ödeyemeyen esnaf ve işadamlarına verilen 5 yıllık hapis cezalarının, taksitle ödeme şartıyla uygulanmamasına hükmedilmişti. Daha sonra bu süre 23 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. Sürenin bitimiyle karşılıksız çek yüzünden cezaevine girilmesi gündeme gelirken, ATO heyetiyle görüşen bakanlık yetkililerinin, temmuz sonuna kadar karşılıksız çek yüzünden hapis ihtimali olmadığını söylediği belirtildi.