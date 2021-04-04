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Dev şirketten tüm çalışanlarına 'kafa izni'

Dünya çapındaki LinkedIn çalışanları 5 Nisan'dan itibaren bir hafta ücretli izin alacak.
 04 Nisan 2021 10:19
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Dev şirketten tüm çalışanlarına 'kafa izni'

Microsoft'un sahip olduğu şirketler arasında yer alan LinkedIn, 16 bin çalışanına tükenmişlik hissi yaşamamaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni verdi.

İzin, şirketin 15.900 tam zamanlı çalışanının çoğunu kapsıyor. Çekirdek çalışanlardan oluşan bir ekip hafta boyunca çalışmaya devam edecek, ancak daha sonra izin planlayabilecekler.

LinkedIn'in Haziran ayında şirkete katılan genel müdürü Teuila Hanson, tüm çalışanlara izin verilmesine esprili bir şekilde yaklaştı: "Herkesin aynı anda izinde olmasının olumlu yanı var. İzinden dönünce e-posta kutusunda cevaplanmayı bekleyen bir mail yığını olmayacak!"

Şirket, hafta boyunca yalnız hisseden çalışanlarının, gönüllü aktivitelerde yer almasına da izin verdi.

Şirket, salgın ortaya çıktıkça bir yıldan daha uzun bir süre önce uzaktan çalışmaya başladı ve çalışanlarıyla düzenli olarak anketler yapıyor. Geçen yaz anketler, çalışan duyarlılığında bir değişiklik olduğunu ortaya koydu.
Memurlar.Net
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