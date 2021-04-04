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Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı

Arnavutköy'de tır şoförü H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
 04 Nisan 2021 10:34
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Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy'de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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