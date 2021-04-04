Isparta'da 2 köy karantinaya alındı

EMNİYET GYUD SÖZLÜ SINAVINDA BİR ÇOK ADAYA DÜŞÜK PUAN VERİLDİ Yargı denetiminin sağlanamadığı sözlü sınavlarda, adayların mağduriyetine neden olan bir uygulamada Emniyet Genel Müdürlüğünde yaşandı. Bir çok aday yazılı sınav puanları yüksek olmasına rağmen sözlüde verilen düşük puanlarla elendi.