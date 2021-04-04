Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL
|04 Nisan 2021 11:00
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Milliyet yazarı Hanife Baş, 'Cepte yerli model furyası' başlıklı yazısında Türkiye'de üretim yapan markaların giriş seviyesindeki ürünlerini inceledi. En pahalısı 2700 TL'den başlayan cep telefonlarında 1300 TL'ye de telefon bulunuyor.
Türkiye'de başlatılan yerli cep telefonu üretim hamlesi sonuçlarını vermeye başladı. Giriş seviyesi cep telefonlarında Türkiye'de üretilen modeller birer birer satışa çıkıyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Casper tamamen yerli üretim ilk modellerini tüketicinin beğenisine sundu.
Yılda 12 milyon adet telefonun satıldığı Türkiye'de yerli modellerin pazarın yarısından fazlasını oluşturması hedefleniyor. Üst segmentte üretim için de atağa geçilmesi isteniyor. Xiaomi, Oppo, Samsung, cep telefonu üretim tesislerini tanıttı. Xiaomi, Salcomp iş birliği ile Avcılar'da, Oppo İstanbul Tuzla'da üretim yapacak. Samsung da Atmaca Elektronik'le İstanbul Esenyurt'ta üretim başlattı.
Samsung'un, Galaxy A serisi modelleri artık yerli olacak. İlk modeli de geçtiğimiz haftalarda satışa çıktı. Artık piyasada "made in Turkey" (Türk yapımı), "assembled in Turkey" (Türkiye'de montajlandı) ibarelerinin yer aldığı yeni cep telefonu modellerini görüyor olacağız.
İlk yerli modeller Samsung'un Galaxy A01 Core'u, Oppo'nun A15s'i, Xiaomi'nin Redmi 9C modeli ve Casper'ın Via F20'si oldu. Giriş seviyesinde telefon almak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken modeller. Fiyatları da bir hayli uygun. Bu modellerin teknik özelliklerine yakından baktık.
Xiaomi Redmi 9C: Fiyatı 1800 TL
Oppo A15s: Fiyatı 2499 TL
Casper Via F20: Fiyatı 2699 TL
Samsung Galaxy A01 Core : Fiyatı 1300 TL
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