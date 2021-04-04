1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçireceği uygulamayla vatandaşlar başvuru için il müdürlüklerine gitmek zorunda kalmadan işlemlerini yapabilecek
 04 Nisan 2021 11:07
+Aa- Yazdır
Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İşaret Dili tercümanlarının işitme engellilere bireysel olarak hizmet vermesini sağlayan uygulama ile başvuruları e-Devlet üzerinden de almaya başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan, Türk İşaret Dili tercümanlarının işitme engellilere bireysel olarak da hizmet vermesini sağlayacak yeni uygulamada, vatandaşların başvuru süreçlerini kolaylaştıracak bir adım daha atılacak.

Halihazırda 32 ilde hayata geçirilen sistemde, işitme engelli kişiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvurarak, bireysel resmi işlemlerinde yardımcı olması amacıyla Türk İşaret Dili tercümanı talep edebiliyor.

Uygulamayla işitme engellilerin banka, noter gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerinin Türk İşaret Dili tercümanlarının desteğiyle daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Türk İşaret Dili tercümanlarının bireysel desteği için yapılacak başvuruları yakın bir zamanda e-Devlet kapısına taşıyacak.

Böylelikle, Türk İşaret Dili hizmeti almak isteyen işitme engelli vatandaşlar, evinden çıkmak zorunda kalmadan, tercüman desteği başvurularını yapabilecek.

- Görüntülü konuşmayla da destek alınabilecek

Ayrıca engelli bireyler başvurularıyla ilgili Bakanlık Aile Bilgi Sisteminde oluşan kayıtlar doğrultusunda telefon üzerinden görüntülü Türk İşaret Dili tercümanlığı hizmeti de alabilecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı raporları doğrultusunda her engelli bireye ait bilgilerin yer aldığı Ulusal Engelli Veri Tabanı verilerine göre, 288 bin civarında işitme engelli birey bulunuyor.

Türkiye'de yeni doğan bebeklere uygulanan işitsel tarama programı sayesinde, erken tanı ve erken tedaviyle işitme konusunda oluşabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçilebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu
04 Nisan 2021 15:16		 Bakanlık, mahremiyet eğitimi modülünü revize etti
04 Nisan 2021 14:53
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
04 Nisan 2021 14:12		 İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki konaklama tesislerini denetledi
04 Nisan 2021 12:19
Yemek dağıtan aşçıda mutant virüs çıktı, köy karantinaya alındı
04 Nisan 2021 12:15		 HSK üyeliği için seçim süreci başlıyor
04 Nisan 2021 11:37
Rekabet Kurumu en fazla cezayı bu sektöre kesti
04 Nisan 2021 11:30		 Isparta'da 2 köy karantinaya alındı
04 Nisan 2021 10:48
EPDK 16 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
04 Nisan 2021 09:17		 'Patates hat'tan satan kişi sorumlu
04 Nisan 2021 09:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu15:10 - Borç para ile şirket kurdu, 400 kişiye istihdam oluşturdu14:59 - Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler14:57 - 'Ayakkabı doktoru' koronavirüse yenik düştü14:53 - Bakanlık, mahremiyet eğitimi modülünü revize etti14:46 - Vaka haritasına göre hiç bir ilde vaka sayısı azalmadı
14:43 - 4 bin çocuk kitabı reçeteyle dağıtıldı14:40 - 21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor14:35 - Polis memuru tek başına doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti14:30 - Fahrettin Altun: Amiralleri cesaretlendirenler de hesap verecek14:23 - Karantinadaki itfaiye personeli, kızının doğum gününü camın arkasından kutladı14:12 - Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
14:09 - Sokağa çıkma kısıtlamasında düğün konvoyunda kavga13:55 - MSÜ aday belirleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı13:50 - Bakan Soylu'dan emekli amirallere 'sabrımızı zorlamayın'13:44 - TEM Otoyolu'nda lüks otomobilli 'makas' terörü kamerada13:36 - Çorum'daki yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi
13:25 - Servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
103 emekli amiral imzaladığı darbe imalı bildiriye soruşturma
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Gözde bölümler gözden düştü
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor
Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk
'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?
Bahçeli'den 103 amirale tepki: Rütbeleri sökülmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
optik 2
peyker 1
laf aramızda 1
mah 1
benim adım ejder 1
enginar 1
dış kapının mandalı 2
Fikr-i takip 1
Meşruiyet 1
kedi videolarının çok izlenmesi 1
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam