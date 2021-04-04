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Meclis, yoğun gündemle çalışacağı bir haftaya giriyor

Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine maddeleri üzerinden devam edilecek. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi ile turizmin teşvikine dair kanun teklifi, komisyonlarda ele alınacak
 04 Nisan 2021 11:20
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Meclis, yoğun gündemle çalışacağı bir haftaya giriyor

Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor. Genel Kurulda ve komisyonlarda ele alınacak 4 kanun teklifi, önemli düzenlemeler getiriyor.

Genel Kurul, maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesiyle tartışma yaratan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini, "maddelerine geçilmesi oylamasını yenileyen" Başkanlık Tezkeresi'nin kabul edilmesinin ardından sürdürecek.

Genel Kurulun 6 Nisan Salı günkü birleşiminde, teklifin maddeleri üzerinden görüşmelere devam edilecek.

Teklifle, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri yeniden düzenleniyor.

Düzenlemeye göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin bu hafta kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

- LİHKAB düzenlemesi de Genel Kurulun gündeminde

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bu hafta Genel Kurulun gündeminde olacak.

Teklife göre, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirliği de yapabilecek.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak.

- Komisyonlar

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 4 maddesi kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürmek üzere salı günü toplanacak.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ise Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde yer alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, salı günü yapacağı toplantıda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu görüşecek.

KİT Komisyonunun salı ve çarşamba günkü toplantılarında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

Bu arada siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.
Anadolu Ajansı
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