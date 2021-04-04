Feyzioğlu: Hedefimiz stajyer avukata sigortalı çalışma hakkı tanınması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlık mesleği için yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı.

Feyzioğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki tüm avukatların Avukatlar Günü'nü kutlayan Feyzioğlu, yargının bir ülkenin bel kemiği olduğunu, hukuk devletinin ancak bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargı erkiyle taçlandırılabileceğini söyledi.

Avrupa Birliğine aday ülke olarak Türkiye'nin, yargı alanında atması gereken pek çok adım olduğunu belirten Feyzioğlu, yaşanan ve karşılaşılan sorunların karşılıklı uzlaşı ve iletişim yoluyla çözülebileceğinin mümkün olduğunu ifade etti.

Feyzioğlu, 2019'da kanunlaşan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketiyle İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasına çok büyük katkıları bulunduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin en büyük meslek örgütü TBB ile sorunları uzlaşı ve iletişim kanallarını açık tutarak çözmeye devam edeceklerini anlatan Feyzioğlu, böylece yargı ve avukata duyulan güveni daha da sağlamlaştıracaklarını dile getirdi.

Yargının geçen yıllarda içinden geçtiği süreçlere değinen Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreçte FETÖ unsurları, bir hukukçu ve hukuk insanı olarak bunu söylemekten hicap duyuyorum, yargıyı ele geçirmiş, yargının sinir uçlarına kadar dayanmıştı. Her kurumda olduğu gibi darbe girişiminin ardından yargıdaki FETÖ unsurları için de büyük bir temizlik yapıldı. Bu süreçte binlerce hakim, savcı, adalet personeli yargı kurumundan temizlendi. Bu temizlenme sürecinde hakim, savcıların yerine yenileri göreve başlatıldı. Eğitim eksikliği diyebilirsiniz, kıdem sorunu diyebilirsiniz, mevzuata hakim olamama diyebilirsiniz, çeşitli sorunlar gündeme geldi. Yargı hepimizin yargısı. Türkiye hepimizin Türkiye'si. Biz de bu süreçte elimizi taşın altına koyduk. Yargının kurucu unsurundan birisi olarak sorunların çözümünde yargı teşkilatımız ile birlikte olduk."

Türkiye'nin her ferdiyle darbe girişimine karşı koyduktan sonra yargının tekrar eski haline döndürülmesine hız verildiğini hatırlatan Feyzioğlu, bunun ilk adımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019'da Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuna açıklamasıyla atıldığını belirtti.

Belgenin oluşumuna TBB'nin etkin şekilde katkıda bulunduğunu ifade eden Feyzioğlu, bunun ilk paketinin, 2019'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını, bugüne kadar da bu kapsamda önemli adımlar atıldığını anlattı.

- "Hukuk mesleğinin kalitesinin artması, hukukçu kalitesinin artmasına bağlı"

Feyzioğlu, belgeye paralel olarak 2021'de İnsan Hakları Eylem Planı'nın devreye sokulduğunu, bu kapsamda hem avukatları hem de vatandaşları rahatlatacak çok sayıda değişiklik olduğunu anımsattı.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yapılması öngörülen değişiklikleri de aktaran Feyzioğlu, planın "Hukuk Eğitimin Kalitesinin Artırılması" başlıklı hedefine değindi. Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 190 binden önce 125 bine, en son olarak da 100 bine yükseltilen baraj, süreç içerisinde daha da yükselecek. Yine strateji belgesi uyarınca kabul edilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın süresinde mutlaka değişiklik yapılacağı bir kez de Eylem Planı'nda vurgulandı. Plan ayrıca hukuk fakültelerinin kontenjanlarının daha nitelikli eğitim için sınırlı tutulmasını, hukuk fakültesi dekanlarının hukuk mezunu akademisyenler arasından atanmasının zorunlu hale gelmesini, Adalet Meslek Yüksek Okullarının yalnızca örgün eğitim vermesini öngörüyor. Hukuk mesleğinin kalitesinin artması, hukukçu kalitesinin artmasına bağlı. Başaracağız.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde, hukuk fakültesi öğrenim süresinin 5 yıla çıkmasıyla, barajın yükselmesiyle, kontenjanın azalmasıyla stajyer avukat sayısı 25 binlerden 10 binlere düşecek. Hedefimiz, stajyer avukata stajı süresince yanında staj yaptığı avukattan ücret alma ve sigortalı çalışma hakkı tanınması. Böylece angarya yasağını ihlal boyutlarına varmış büyük bir sorun kalıcı olarak çözülecek."

- "Avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyona yenik düşürmedik"

"Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması" hedefinin "Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir." faaliyetine atıfta bulunan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyona yenik düşürmedik. 2020 ve 2021'de enflasyonun üzerinde yüzde 20'lik artışlar sağladık. Örneğin asliye ceza mahkemelerinde 2019'da 2 bin 725 lira olan asgari ücret 2021'de 4 bin 80 liraya ulaştı. Avukatlık hizmetlerinin önemli bir bölümünde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmeyi başardık. Şimdiki hedefimiz kalan kalemlerde de KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi olacaktır."

- "Yargının hızlanmasını sağlayacak çok önemli değişiklikler de yer alıyor"

Feyzioğlu, belgede avukatları çok yakından ilgilendiren, yargının hızlanması, güven vermesi ve kendini kontrol etmesini sağlayacak çok önemli değişikliklerin de yer aldığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olay yeri incelemeleri, adli aramalar ve fiziki el koyma işlemlerinin kamerayla kayıt altına alınacak. Sulh ceza hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı gelecek. Sulh ceza hakimlerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilecek. Sulh ceza hakimlerinin, idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda uzmanlaşma sağlanacak. Soruşturma ve yargılama aşamasında dosyaya giren tüm evrakın UYAP sistemine aktarılmasında uygulamada çıkan somut sorunlar çözülecek. Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamı daraltılacak. İstinafta kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde de artık bozma kararı verilebilecek.

Etkili soruşturma için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamı sağlanacak. Hakim ve savcıların terfi sistemlerinde, hedef sürelere uyup uymadıkları, kararlarını yeterli gerekçeyle yazıp yazmadıkları, kararlarında isabet oranları ve insan haklarına duyarlılık objektif kriterler olarak belirlenecek. Hakimlerin adli yargıda ceza veya hukuk, idari yargıda idare veya vergi hakimi olarak görevlerini sürdürmeleri yani uzmanlaşmaları sağlanacak. Yargılama süreçlerinde sık hakim değişikliğini önlemek amacıyla hakimlerin tayinlerine esas bölge sistemi düzenlenecek."

- "Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek"

Mahkeme hakiminin mazereti nedeniyle keşif ve duruşmalara katılamayacağının taraf avukatlara bildirileceğini ve bu hallerde yeni duruşma günü tayinine üst süre sınırı getirileceğini belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. UYAP üzerinden mahkeme ve icra dairelerine gönderilen taleplerin makul süre içinde karara bağlanması sağlanacak. Avukatların, 'aslı gibidir' şeklinde tasdik ettikleri belgelerin, adli ve idari merciler tarafından esas alınması sağlanacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik olarak belli suçlarda verilen kısıtlama kararında üst süre sınırı olacak."

- Yapılması istenen değişiklikler

Feyzioğlu, planda yer alanlar dışında mücadelesini verdikleri ve yapılmasını arzuladıkları değişiklikler olduğunu da dile getirdi.

Bu kapsamda, tapuda vatandaşa avukat güvencesi verilmesini istediklerine dikkati çeken Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Alıcı ve satıcı avukatlarıyla tapuya gelmelidir. Alıcının ve satıcının avukatları, alım satım sözleşmesini incelemelidir. Onlar olmadan gayrimenkulün tapuda alım satımı yapılmamalıdır. Yılda toplam 2,5 milyon gayrimenkul alınıyor, dolayısıyla 2,5 milyon gayrimenkul satılıyor. Teklifimiz genç avukatlar için yılda 5 milyon yeni iş ve vatandaşlarımız için ise tapuda avukat güvencesidir."

CMK ücret tarifesinde 2021 için yüzde 20 artış sağladıklarını, bunun resmi enflasyon rakamlarının yaklaşık yüzde 10 üzerinde olduğunu bildiren Feyzioğlu, ancak baz ücretlerin yeterli olmadığını söyledi. Feyzioğlu, "Şimdiki hedefimiz KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indirmek. Bir sonraki hedefimizde CMK ücret tarifesini asgari ücret tarifesine eşitlemek." değerlendirmesini paylaştı.

- "Şiddet mağduru her kadına avukat güvencesi getirilmeli"

Şiddet mağduru her kadına avukat güvencesi getirilmesi ve baroya müracaat ettiğinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun avukat tayin etmesinin sağlanması gerektiğini anlatan Feyzioğlu, bunun için öncelikle adli yardım fonunun güçlendirilmesi ayrıca kadına yönelik şiddette adli yardım listelerinin altında alt kümeler oluşturulması ve bu alt kümelere yazılacak avukatların uzmanlık eğitimi almasının sağlanmasının önemine işaret etti. Feyizoğlu, her türlü bilgi ve imkana sahip Türkiye Barolar Birliği ile baroların bunu yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

- "Hayvana eziyetten açılan davalarda TBB'nin otomatik müdahilliği kabul edilsin"

Ayrıca hayvan hakları yasa teklifini de yakından takip ettiklerini dile getiren Feyzioğlu, eziyet söz konusu olduğunda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını reddettiklerini vurguladı.

Feyzioğlu, hayvanın mal değil can olduğunun ve hayvanlara karşı işlenen suçların şikayete tabi olmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Gövdemizle taşın altına girmeye hazırız. Türkiye Barolar Birliğinin hayvana eziyetten, işkenceden, hayvanın öldürülmesinden dolayı açılan ceza davalarında otomatik olarak müdahilliğinin kabul edilmesini istiyoruz." dedi.