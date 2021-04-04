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Yılın ilk çeyreğinde en çok satılan otomobiller

Toplam otomotiv satışları sıralamasında ilk çeyrek itibarıyla Fiat 28 bin 460 adetle ilk sırada yer alırken, Volkswagen 21 bin 259 adetle ikinci ve Renault da 20 bin 111 adetle üçüncü oldu.
 04 Nisan 2021 11:34
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Yılın ilk çeyreğinde en çok satılan otomobiller

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

- Mart ayında son 10 yılın rekoru kırıldı

Mart ayında toplam otomotiv pazarı 96 bin 428 adet düzeyinde gerçekleşirken, 76 bin 357 otomobil ve 20 bin 71 adet de hafif ticari araç satıldı.

Mart 2021, son 10 yılın en yüksek mart ayı satışları olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, bu yılın ilk çeyreği, tüm zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyrek oldu.

- Toplam satışlarda ilk 3'ün 2'si yerli üretim yapan marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, yılın ilk 3 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 28 bin 460 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 21 bin 259 adetle Volkswagen (VW) ve 20 bin 111 adetle de Renault takip etti.

Ford, 19 bin 915 satışla dördüncü ve Toyota da 17 bin 631 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında Skoda ilk 5'e girdi

Yılın ilk 3 aylık döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 19 bin 323 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 18 bin 630 adetle Renault ve 17 bin 808 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 16 bin 336 adetle dördüncü, Skoda da 9 bin 842 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

- 1 adet Bentley, 6 Ferrari satıldı

Ocak-şubat döneminde 41 markanın yer aldığı satış listesinde, tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 1 Bentley, 6 Ferrari, 3 Lamborghini, 9 Aston Martin, 15 Maserati ve 26 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticaride Ford açık ara lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ilk çeyrekte 14 bin 962 adetle Ford açık ara listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 9 bin 137 adetle Fiat ve 3 bin 451 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot, 2 bin 506 satışla dördüncü ve Dacia da 2 bin 190 satışla beşinci oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

OTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
MARKA
ALFA ROMEO01071070000107107
ASTON MARTIN099000099
AUDI03,4853,48500003,4853,485
BENTLEY011000011
BMW03,3723,37200003,3723,372
CITROEN05,8785,87801,4121,41207,2907,290
DACIA06,5476,54702,1902,19008,7378,737
DS01351350000135135
FERRARI066000066
FIAT18,94238119,3238,3797589,13727,3211,13928,460
FORD8134,1404,95314,69726514,96215,5104,40519,915
HONDA5,2848036,0870005,2848036,087
HYUNDAI3,2262,7495,97505545543,2263,3036,529
ISUZU0000757507575
IVECO00006166160616616
JAGUAR0262600002626
JEEP08878870000887887
KARSAN0005505555055
KIA04,6414,641061161105,2525,252
LAMBORGHINI033000033
LAND ROVER05405400000540540
LEXUS0474700004747
MASERATI0151500001515
MAZDA0343400003434
MERCEDES-BENZ04,2044,20401,2061,20605,4105,410
MINI03353350000335335
MITSUBISHI026226201,1711,17101,4331,433
NISSAN04,9864,986019619605,1825,182
OPEL06,5286,52801,1741,17407,7027,702
PEUGEOT08,9048,90402,5062,506011,41011,410
PORSCHE02102100000210210
RENAULT16,0172,61318,63001,4811,48116,0174,09420,111
SEAT04,0754,07500004,0754,075
SKODA09,8429,84200009,8429,842
SMART077000077
SSANGYONG023723701041040341341
SUBARU01421420000142142
SUZUKI05875870000587587
TOYOTA15,81851816,33601,2951,29515,8181,81317,631
VOLKSWAGEN017,80817,80803,4513,451021,25921,259
VOLVO01,3001,30000001,3001,300
TOPLAM:60,10096,364156,46423,13119,06542,19683,231115,429198,660
Anadolu Ajansı
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