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Başkentte PKK 3 terörist yakalandı

Başkentte düzenlenen operasyonda, PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı.
 04 Nisan 2021 11:48
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Başkentte PKK 3 terörist yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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