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'Türk öğretmeni dijital eğitime yatkınlık gösteriyor'

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: "Son 6 ayda 'Pandemi döneminde öğretmen olmak' adlı seminerler aracılığıyla 30 bin öğretmene ulaşıp, akademik çalışmalar yaptım. Burada şunu gördük Türk öğretmeni süreç içerisinde dijital eğitime yatkınlık gösteriyor. Online uygulamaları öğrendi ve bunları daha da geliştirmek arzusundalar"
 04 Nisan 2021 12:11
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'Türk öğretmeni dijital eğitime yatkınlık gösteriyor'

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, 30 bin öğretmenle yaptıkları araştırmalara göre Türk öğretmenlerin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimler vasıtasıyla dijital eğitime yatkınlık gösterdiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine, ülke genelinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve SODİMER iş birliğinde öğretmenlerle "Pandemide Öğretmen Olmak" adlı çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklere ilişkin yaptıkları araştırmaya 30 bin öğretmenin katıldığını aktaran Eraslan, öğretmenlerin sınıfta ders anlatırken bir anda salgınla beraber online ders anlatmaya başladığına ifade etti.

Eraslan, Türkiye'nin bu anlamda çok başarılı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 6 ayda 'Pandemi döneminde öğretmen olmak' adlı seminerler aracılığıyla 30 bin öğretmene ulaşıp, akademik çalışmalar yaptım. Biz burada şunu gördük Türk öğretmeni süreç içerisinde dijital eğitime yatkınlık gösteriyor. Online uygulamaları öğrendi ve bunları daha da geliştirmek arzusundalar. Yapmamız gereken sadece Milli Eğitim Bakanlığı EBA altyapısıyla da uyumla ülkenin her tarafında internet altyapısının ulaşılabilirliğinin artırılması gerekiyor. Çocuklara ara yüz tablet ve bilgisayarların verilmesinin artırılması buna yönelik dijital eşitliğin sağlanması da önem taşıyor. Bu bir yılda Türk eğitim sisteminin tüm paydaşları büyük bir deneyim kazandı, bu değerli bir deneyimdir çünkü salgın süreci birden başladı. 2012 yılında Türkiye'de başlatılan Fatih Projesinin ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde eğitim camiasındaki herkes daha iyi anladı."

- "Öğretmenlerimiz dijital eğitimin kahramanlarıdır"

Prof. Eraslan, bazı özel kurumların da bu süreçte dijitalleşme ve uzaktan çalışma anlamında çok özel ve güzel deneyimler kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecindeki deneyimlerin kamu ile paylaşılması ve buna yönelik bir işbirliklerinin de sağlanarak artırılmasını çok önemsiyorum. Buna dönük yapılan bazı çalışmalar var. Bu kapsamda 7 bin öğretmenle yaptığımız bir çalışmamız var dijital öğretmen ile ilgili. Öğretmenler süreç içerisinde dijital eğitimle ilgili deneyim kazanmışlar fakat kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu yüzden hem eğitim fakültelerinde hem de hizmet içi eğitim süreçlerinde öğretmenlerin desteklenmesi ve alt yapı olarak da güçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle değerli öğretmenlerimiz salgın sürecinde dijital eğitimin kahramanlarıdır."
Anadolu Ajansı
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