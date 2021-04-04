Yemek dağıtan aşçıda mutant virüs çıktı, köy karantinaya alındı
Tunceli'de bir köyün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
|04 Nisan 2021 12:15
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Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Güdeç köyünde, İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karara rağmen "hayır yemeği" verildiği belirtildi.
Köyde yemek dağıtımı yapan aşçıda İngiliz mutasyonlu virüs tespit edildiği ve bu nedenle köyün karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK'nın 195. Maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır."
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