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Bakan Koca'dan gençlere uyarı: Vaka oranı artıyor

Bakan Koca: "(Kovid-19) Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
 04 Nisan 2021 12:22
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Bakan Koca'dan gençlere uyarı: Vaka oranı artıyor

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü."

"(Kovid-19) Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
Anadolu Ajansı
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