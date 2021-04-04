Bakan Koca'dan gençlere uyarı: Vaka oranı artıyor
Bakan Koca: "(Kovid-19) Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
|04 Nisan 2021 12:22
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü."
"(Kovid-19) Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021
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