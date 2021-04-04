1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Onayı olmadan hayat sigortası yapılan kişiyi mahkeme haklı buldu

Özel bir bankadan kredi çeken İsmail Fatih Kaymak'a banka tarafından açık onayı olmadan hayat sigortası yapıldı. Hayat sigortası istemediğini söyleyen Kaymak bir türlü banka ile anlaşamadı. Hakkını aramak için tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulundu. Hem hakem heyeti hem de tüketici mahkemesi hayat sigortası iadesini istedi.
 04 Nisan 2021 12:30
+Aa- Yazdır
Onayı olmadan hayat sigortası yapılan kişiyi mahkeme haklı buldu

İstanbul'da mali müşavirlik yapan 36 yaşındaki İsmail Fatih Kaymak, yaklaşık 1 yıl önce bir özel bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Kredi işlemleri esnasında banka onayı olmadan kendisine hayat sigortası yaptı. Kredi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan bu sigortanın iptalini isteyen İsmail Fatih Kaymak'ın isteği bankadan reddedildi. Kaymak, bunun üzerine tüketici mahkemesine başvurdu. Mahkeme hayat sigortasının İsmail Fatih Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Tüketici mahkemesinin bu kararın emsal teşkil ettiğini söyleyen İsmail Fatih Kaymak, "Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli" dedi.

"BİN 580 LİRA PARA İADESİ GERÇEKLEŞTİ"

İsmail Fatih Kaymak, "Bir bankadan tüketici kredisi kullandım. Kullandığım krediye istinaden hayat sigortası oluşturduklarını söylediler. Bankaya istemediğimi söyledim. Ve para iadesi talep ettim. Ancak bankadan ret cevabı aldım. Ben de yasal hakkım olan tüketici hakem heyetine başvuru yaptım. Sonrasında ilgili banka bana dava açtı. Ancak tüketici mahkemesi lehime karar verdi ve bin 580 lira gibi bir para iadesi olacak. Vatandaşlarımız hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi çektikleri bankadan değil, istedikleri bir bankadan hayat sigortası yapabileceklerini söylemek isterim." diye konuştu.

"SADECE KİŞİ İSTERSE SİGORTA YAPILABİLİR"

Bankanın karara itiraz ettiğini söyleyen Avukat Cansu Bektaşlı, "Müvekkilim bir bankadan 100 bin liraya yakın bir ihtiyaç kredisi çekiyor. Bankada buna istinaden bir hayat poliçesi yaptırıyor. Müvekkilim hayat poliçesini iptal ettirmek istediğinde banka kendisine iptalin mümkün olmayacağını söylüyor. Oysa tüketici kanununda açıkça bir hüküm var. Kişi isterse sadece sigorta yapılabilir. Biz de müvekkilim ile tüketici hakem heyetine başvurduk. Tüketici hakem heyeti lehimizi karar verdi. Kişiye zoraki olarak hayat poliçesi yaptırılamayacağına ilişkin hüküm sundu. Banka ise bu kararı tüketici mahkemesine taşıdı. Fakat Tüketici mahkemesi de bizim lehimize karar verdi. Müvekkilimden aldıkları para iade edilecek" dedi.

"VATANDAŞLAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURMALI"

Bankaların kişilere zorunlu olarak hayat sigortası yaptıramayacağını belirten Avukat Bektaşlı; şöyle konuştu

"Bankalar kredi alırken genel işlem koşulu olarak sözleşmelerine bu hayat poliçelerini ekliyor. Tüketici ise bu işlemleri tam bilmediği için krediyi çekmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığı zaman ilk önce bankaya gidip hayat poliçesinin iadesini talep etmeli. Ardından tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmalı. Bir de vatandaşlarımız şunu bilmeli ki tüketici dava için harç ödemekten muaf. Çünkü vatandaşlarımız dava açarken 'bir de dava açmak için para mı vereceğim' diyor. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konulardan biri ise kredi çektikten 30 gün içerisinde şikayetin gerçekleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sokağa çıkma kısıtlamasında düğün konvoyunda kavga
04 Nisan 2021 14:09		 TEM Otoyolu'nda lüks otomobilli 'makas' terörü kamerada
04 Nisan 2021 13:44
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
04 Nisan 2021 08:50		 Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
04 Nisan 2021 08:40
Yazılımcı eşe 'Casus programla mesajlarımı ele geçirdi' davası
04 Nisan 2021 08:30		 Ünlü oyunculara siber tuzak
04 Nisan 2021 08:11
Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
04 Nisan 2021 06:19		 18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor
03 Nisan 2021 22:30
Alkollü doktor ve ilaç mümessili polislere saldırdı: 2 gözaltı
03 Nisan 2021 21:47		 Pyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
03 Nisan 2021 16:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu15:10 - Borç para ile şirket kurdu, 400 kişiye istihdam oluşturdu14:59 - Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler14:57 - 'Ayakkabı doktoru' koronavirüse yenik düştü14:53 - Bakanlık, mahremiyet eğitimi modülünü revize etti14:46 - Vaka haritasına göre hiç bir ilde vaka sayısı azalmadı
14:43 - 4 bin çocuk kitabı reçeteyle dağıtıldı14:40 - 21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor14:35 - Polis memuru tek başına doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti14:30 - Fahrettin Altun: Amiralleri cesaretlendirenler de hesap verecek14:23 - Karantinadaki itfaiye personeli, kızının doğum gününü camın arkasından kutladı14:12 - Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
14:09 - Sokağa çıkma kısıtlamasında düğün konvoyunda kavga13:55 - MSÜ aday belirleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı13:50 - Bakan Soylu'dan emekli amirallere 'sabrımızı zorlamayın'13:44 - TEM Otoyolu'nda lüks otomobilli 'makas' terörü kamerada13:36 - Çorum'daki yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi
13:25 - Servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
103 emekli amiral imzaladığı darbe imalı bildiriye soruşturma
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Gözde bölümler gözden düştü
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor
Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL
Çocuklarda mutant tehdidi: Vakaların 10'da biri çocuk
'Okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü hakaret suçunu oluşturur mu?
Bahçeli'den 103 amirale tepki: Rütbeleri sökülmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazartesi sendromu 1
münazara 1
satın almaktan vazgeçtiklerim 4
kodaman 1
Giriş gelişme sonuç 3
muazzez ersoy 1
briket 1
otizm 2
bittabi 1
Emekli olmak 4
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 5 İşçi Alacak
istanbul Günbel Temizlik 33 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam