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Fahrettin Altun: Amiralleri cesaretlendirenler de hesap verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek"
 04 Nisan 2021 14:30
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Fahrettin Altun: Amiralleri cesaretlendirenler de hesap verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin sadece imzacıların değil, onları cesaretlendirenin de hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlattığını hatırlattı.

Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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