Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu
Korona virüse yakalandığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşları kurallara uymaları konusunda ikaz etti.
|04 Nisan 2021 12:55
|+Aa- Yazdır
Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran ve konuya ilişkin olarak kısa bir açıklama yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Değerli Çorlulular, Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Sizlerden bir süre ayrı kalacağım. Benimle temasta bulunan siz değerli hemşehrilerime sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak test yaptırmalarını rica ediyorum. Sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olabilmek dileğiyle. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borç para ile şirket kurdu, 400 kişiye istihdam oluşturdu
04 Nisan 2021 15:10
|'Ayakkabı doktoru' koronavirüse yenik düştü
04 Nisan 2021 14:57
|Vaka haritasına göre hiç bir ilde vaka sayısı azalmadı
04 Nisan 2021 14:46
|Polis memuru tek başına doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti
04 Nisan 2021 14:35
|Karantinadaki itfaiye personeli, kızının doğum gününü camın arkasından kutladı
04 Nisan 2021 14:23
|Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
04 Nisan 2021 13:21
|Bakan Koca'dan gençlere uyarı: Vaka oranı artıyor
04 Nisan 2021 12:22
|Koronayı atlatan doktor: Tam nefesi bırak, yarım nefes bile çekemiyordum
04 Nisan 2021 11:58
|Tır şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı
04 Nisan 2021 10:34
|Su kanunu için kollar sıvandı
04 Nisan 2021 09:31