Marmara bölgesinin güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara bölgesinin güney ve doğusunda bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.
|04 Nisan 2021 13:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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