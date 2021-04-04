TEM Otoyolu'nda lüks otomobilli 'makas' terörü kamerada
|04 Nisan 2021 13:44
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında "makas" atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.
Makas atıp terör estirdiler
Ataşehir mevkisinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı. Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sokağa çıkma kısıtlamasında düğün konvoyunda kavga
04 Nisan 2021 14:09
|Onayı olmadan hayat sigortası yapılan kişiyi mahkeme haklı buldu
04 Nisan 2021 12:30
|Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
04 Nisan 2021 08:50
|Gemlik Belediye Başkanına yasak aşktan babalık davası
04 Nisan 2021 08:40
|Yazılımcı eşe 'Casus programla mesajlarımı ele geçirdi' davası
04 Nisan 2021 08:30
|Ünlü oyunculara siber tuzak
04 Nisan 2021 08:11
|Oğlunu öldürdükten sonra gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
04 Nisan 2021 06:19
|18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor
03 Nisan 2021 22:30
|Alkollü doktor ve ilaç mümessili polislere saldırdı: 2 gözaltı
03 Nisan 2021 21:47
|Pyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
03 Nisan 2021 16:56