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MSÜ aday belirleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
 04 Nisan 2021 13:55
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04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirme Sınavı (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
Memurlar.Net
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