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Sokağa çıkma kısıtlamasında düğün konvoyunda kavga

SULTANGAZİ'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bir düğün konvoyunda taraflar arasında kavga yaşandı.
 04 Nisan 2021 14:09
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SULTANGAZİ'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bir düğün konvoyunda taraflar arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sultangazi'de gerçekleşen bir düğün konvoyunda yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası, konvoya katılanlar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan Habibler Arnavutköy bağlantı yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde ise bir düğün konvoyuna katılanlar, araçlarını durdurarak yol ortasında halay çekti. Trafik yoğunluğuna neden olan konvoydakilere diğer sürücüler kornalarına basarak tepki gösterdi.
DHA
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