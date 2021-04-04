Karantinadaki itfaiye personeli, kızının doğum gününü camın arkasından kutladı
|04 Nisan 2021 14:23
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Alaplı Belediyesinde görevli itfaiye personeli Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Büyük Tekke köyündeki evinde karantinaya alındı.
Kızı Ayşenur'un doğum gününde kendisini yalnız hissetmesini istemeyen Kaya, pasta siparişi vererek karantinada olduğu odanın balkon kapısının camından kızının doğum gününü kutladı.
Elinde doğum günü pastası bulunan kızıyla camın ardından fotoğraf çektiren Kaya, bu anı sosyal medyada, "Ne günlere kaldık ya Rabb'im. Allah'ım şu virüsü ülkemizden def eyle. Hastalarımıza şifalar ver. Doğum günün kutlu olsun canım kızım." notuyla paylaştı.
- "İnşallah, en kısa sürede bu illetten kurtuluruz"
Mustafa Kaya, AA muhabirine, testinin pozitif çıktığını, 3 gündür karantina altında olduğunu belirtti.
Kaya, "Eşim ve iki çocuğum da temaslı oldukları için ayrı odalarda karantinadalar. Hepimiz birbirimizden izoleyiz. Eşim, yemeğimizi benim kapıma, çocuklarımın da odasına bırakıyor." ifadesini kullandı.
Kaya, 7 yaşına giren kızının doğum gününü bu yıl ailecek kutlayamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Pasta sipariş ettik. Karantinada olduğum odanın balkonuna çıkarak camın arkasından kızım Ayşenur'un doğum gününü kutladım. O anda da doğal bakışımızla eşim fotoğrafımızı çekmiş. Çok anlamlı bir fotoğraf olduğunu biz de fotoğrafı gördükten sonra anladık. Aynı evin içinde birbirinden ayrı yaşamak çok zor ama şükür ciddi bir sağlık sıkıntımız yok. Bu, bizim tesellimiz. Herkes çok dikkat ederek, bu salgından korunsun. İnşallah en kısa sürede bu illetten kurtuluruz."
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