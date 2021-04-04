Polis memuru tek başına doğaya 3 bin 599 meşe ağacı fidanı dikti
|04 Nisan 2021 14:35
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Polis memuru Barbaros Hatuntoğlu, Kırşehir ve Akpınar ilçesinde toplamda 3 bin 599 adet meşe ağacı fidesini toprakla buluşturdu.
Daha önceden kış şartlarında aç kalan kuşlara verdiği yemlerle sosyal medyada gündem olan Polis Memuru Hatunoğlu, bu seferde dikkatleri her geçen gün çölleşen topraklara çekti.
Şair Necip Fazıl Kısakürek'in dizelerindeki "Tohum saç bitmezse toprak utansın" düsturunu kendine örnek aldığını belirten Hatunoğlu, "Kırşehir ilinde toprakların verimli olduğunu ancak iklim şartlarının sert olduğunu bu iklimde en rahat yetişebilecek ağaçların birinin Meşe Ağacı olduğunu yaptığım araştırmalarla öğrendim. Memleketim Bursa Orhangazi ilçesinin dağlarından topladığı meşe palamutlarını itina ile filizlendirerek çıplak dağlara 3 bin 599 tanesini diktim"dedi.
Senede 1 günün ağaç ve fidan dikimi için tatilde olmasını isteyen Hatunoğlu, "1 gün Resmi Tatil ilan edilse ve fidan dikme organizasyonları yapılsa, ben herkesin böyle organizasyonlara severek katılacağına yürekten inanıyorum. Böyle bir organizasyona hiçkimsenin karşı çıkacağını düşünmüyorum. Aksine herkesin destekleyeceğine inancım tamdır" diye konuştu.
Polis memuru Hatunoğlu, gelecek nesillere nefes olması için herkesi fidan dikmeye davette ediyor.
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