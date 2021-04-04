4 bin çocuk kitabı reçeteyle dağıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılan kütüphaneler ile 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanesi, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti gibi uygulamalarla Bursa'da kitap okuma alışkanlığının daha artırılmasını amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, özellikle 0-12 yaş grubunu hedefleyen Kitap Eczanesi, şubat ayında Bursa Şehir Hastanesinde açıldı.

Uygulama kapsamında doktorlar tedavi için gelen çocukları kitap okumaya yönlendirirken, tedaviyle ilgili gerekli ilaçların yanında ilave olarak bir kitap reçetesi veriyor.

"Günde bir doz masal" sloganıyla başlanan projede, doktorun verdiği, "Günde en az 10 sayfa olmak üzere tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur" yazılı reçete ile hastane içindeki Kitap Eczanesi'ne gelen çocuklar, yaş gruplarına göre istedikleri masal kitabına ücretsiz sahip olabiliyor.

Hasta çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılanan projede iki ay içinde reçeteyle 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı.

Hasta çocukları okumaya yönlendirmesinin yanında moral kaynağı haline gelen Kitap Eczanesi'nin ikincisi Gürsu Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Kentteki diğer hastanelerin özellikle çocuk bölümlerinde de Kitap Eczanesi açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.