'Ayakkabı doktoru' koronavirüse yenik düştü
Samsun'un Çarşamba ilçesinin en eski ayakkabı tamircilerinden ve 'Ayakkabı Doktoru' lakabıyla tanınan isim Mustafa Topçu, yakalandığı korona virüs hastalığı sonucu hayatını kaybetti.
|04 Nisan 2021 14:57
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Çarşamba ilçesinde 'Ayakkabı Doktoru' olarak tanınmış ve hayatını ayakkabı tamiratına adayan 80 yıllık kunduracı Mustafa Topçu (94), yakalandığı korona virüs hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
Yaklaşık 80 senedir Çarşamba ilçesi Doğuyaka'da herhangi bir makine kullanmadan ayakkabı tamiratı yapan ve 'Ayakkabı Doktoru' olarak tanınan kunduracı Topçu, durumunun ağırlaşması üzerine yakalandığı hastalığa daha fazla dayanamayarak yaşama tutunamadı.
Hayata veda eden Mustafa Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi.
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