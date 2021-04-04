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KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu

İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip çevirim içi mağaza Google Play Store'da yaşam alanında en fazla indirilen 3'üncü uygulama oldu.
 04 Nisan 2021 15:16
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KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu

İçişleri Bakanlığınca kadınların acil durumlarda tek tuşla kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilmesi için geliştirilen KADES'e ilgi her geçen gün artıyor. Uygulama, Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip çevirim içi mağaza Google Play Store'da en çok indirilen uygulamalar arasında 3'üncü oldu. KADES uygulaması bugüne kadar 1 milyon 941 bin 315 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 106 bin 176 ihbarda bulunuldu. Bunlardan 54 bin 922 asıllı ihbara müdahale edildi.

UYGULAMA, KADINLARA GÜVEN VERİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından KADES ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti. Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara ücretsiz indiriliyor. Uygulamaya ad soyad, doğum yılı, telefon ve T.C. kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabiliyor. Uygulamada konum bilgisinin mutlaka açık olması gerekiyor. Şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimallerinde ekranda bulunan 'yardım' butonuna basarak en yakın kolluk personelinin bölgeye ulaşması sağlanıyor.
DHA
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