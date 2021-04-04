Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklama yapacak
|04 Nisan 2021 18:10
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.
103 emekli amiral gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildirinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur
04 Nisan 2021 18:26
|Muhalefet, 103 amiralin bildirisine ne dedi?
04 Nisan 2021 17:29
|Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı
04 Nisan 2021 17:28
|Bodrum'da ortaya çıkarılan 2400 yıllık eserlerle ilgili açıklama
04 Nisan 2021 17:08
|Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler
04 Nisan 2021 14:59
|Fahrettin Altun: Amiralleri cesaretlendirenler de hesap verecek
04 Nisan 2021 14:30
|Bakan Soylu'dan emekli amirallere 'sabrımızı zorlamayın'
04 Nisan 2021 13:50
|MSB'den 103 emekli amirale bildiri tepkisi
04 Nisan 2021 13:09
|Bahçeli'den 103 amirale tepki: Rütbeleri sökülmeli
04 Nisan 2021 12:24
|Kulis | İyi Parti 'üçüncü ittifak' ihtimaline nasıl bakıyor?
04 Nisan 2021 12:20